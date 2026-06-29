3 дня в открытом море. Разведчик Маяцкий стал соратником писателя Шолохова

Три дня в открытом море не сломили капитана 3-го ранга и разведчика Петра Маяцкого. Это был человек железной закалки и несгибаемой воли. Ещё с 13 лет парнишка работал в забое на шахте. Мужчина прошёл три войны, несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Став руководителем Вёшенского района Ростовской области, Пётр Маяцкий на протяжении почти трёх десятилетий был верным соратником писателя Михаила Шолохова.
Вместе они буквально преобразили Верхний Дон: провели дороги, электричество, построили школы и больницы — создавали инфраструктуру, которой люди пользуются до сих пор. Пётр Маяцкий родился 29 июня. Сегодня — 106 лет со дня его рождения. Правнук капитана Иван Маяцкий поделился с rostov.aif.ru воспоминаниями о своём выдающемся предке.
Мальчик в шахте.
«К сожалению, я его почти не застал, сохранились в памяти только некоторые детали. У прадедушки была гордая осанка. Каждый день, даже в самые преклонные годы, он занимался делами станицы, очень выразительные и запоминающиеся речи говорил на праздниках. Он был для нас примером», — рассказал Иван.
Петр Маяцкий родился в слободе Кудиновка Ростовской области. Детство и юность пришлись на суровые времена: уже в 13 лет мальчик спускался под землю, чтобы трудиться на шахте.
Пётр Иванович прошёл Великую Отечественную войну. Его биография читается как приключенческий роман. Во время службы на эскадренном миноносце (эсминце) «Бодрый» под Новороссийском корабль был разбит, и Маяцкий трое суток пробыл в воде, но благодаря самообладанию выжил.
Он был торпедным электриком, а затем — командиром взвода пеших разведчиков. Трижды раненый, он продолжал воевать, дослужившись до звания капитана 3-го ранга. За мужество разведчик был отмечен двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и десятками медалей.
Вернувшись с войны, Маяцкий не стал почивать на лаврах. Окончив пединститут и партшколу, он посвятил себя восстановлению и развитию родного края.
Будучи первым секретарём Боковского и Вёшенского райкомов КПСС, Пётр Иванович стал настоящим «хозяином» этой земли. Росли школы и больницы, строились дороги, возводились дома культуры. Именно благодаря его настойчивости на Верхнем Дону появился ретранслятор, который впервые подарил сёлам устойчивый приём телевидения, а в станице Каргинской удалось спасти и отреставрировать тот самый казачий дом, где прошло детство Михаила Шолохова.
Друг Шолохова.
Особая страница в жизни Петра Маяцкого — его дружба и деловое партнёрство с Михаилом Александровичем Шолоховым.
Любовь к шолоховскому слову пришла к Пётру ещё в юности. Он читал «Тихий Дон» вслух землякам, а позже перечитывал любимые строки в угольной пыли шахты и на палубе военного корабля. Их личное знакомство произошло на премьере фильма «Тихий Дон». На память Шолохов подарил ему четырёхтомник романа с трогательной надписью: «Дорогому Петру Маяцкому с отцовской любовью».
Маяцкий часто советовался с писателем по хозяйственным вопросам, а Шолохов ценил в партруководителе прямоту и честность.
«В жизни Михаил Александрович признавал только правду», — вспоминал Пётр Иванович.
Мудрость Шолохова часто становилась руководством к действию. Знаменитая фраза писателя «Соберите стариков. Они вам подскажут, за что надо взяться в первую очередь» во многом благодаря Маяцкому воплощалась в жизнь на территориях Вёшенского и Боковского районов.
Позже Пётр Иванович издал книгу воспоминаний «Колокола памяти», где рассказал о закулисье работы с гениальным писателем и встречах с первыми лицами государства. Даже уйдя на пенсию в 1983 году, Пётр Иванович не смог сидеть без дела. Почти три десятилетия он возглавлял районный Совет ветеранов, став наставником для сотен людей, прошедших горнило войны и труда.
Петра Ивановича не стало 30 января 2016 года, но его наследие продолжает жить. Маяцкий остался в истории человеком, который в юности спускался в темноту шахты, чтобы добыть уголь для страны, а потом всю жизнь нёс свет людям — строя больницы, сохраняя историю и оберегая память о тех, кто не вернулся с полей сражений.