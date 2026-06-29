Мальчик висел на круге и кричал: «Помогите!»: в Зеленоградске спасли тонущую в море мать с тремя детьми

«Люди всё кричали: “Где мать?” И тут кто-то показал, как из воды выносят женщину — оказывается, мама тоже чуть не утонула. Отдыхающие сообщили о случившемся спасателям и вызвали скорую помощь. Дети сильно замёрзли, тряслись и находились в стрессе, я укрыла их полотенцем. Насколько я помню, был ребёнок лет семи, и брат с сестрой постарше — возможно, 11−12 лет. Может быть, течение было подводное, может, к волнорезам их прибило, может, маме стало плохо… Кто-то сказал: “Посмотрите голову — нет ли у неё травмы? Может быть, она ударилась головой о волнорез”. Помню, она говорила, что ей 31 год. Пока ждали скорую, прибежали спасатели. Жена этого спасителя ругалась, что муж рисковал жизнью, а их не было. Они сказали, что работы очень много…