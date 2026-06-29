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Мальчик висел на круге и кричал: «Помогите!»: в Зеленоградске спасли тонущую в море мать с тремя детьми

На помощь семье пришли другие отдыхающие.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске спасли мать и троих детей, которые тонули в море. Об этом «Клопс» рассказала свидетельница происшествия Наталья.

Несчастный случай произошёл в субботу, 27 июня, около 10:00 в районе гостиницы «Априори». Наталья загорала справа от лестницы недалеко от поста спасателей.

"Был небольшой ветер, но море относительно спокойное. Во всяком случае, так казалось с берега.

Я только легла, как вдруг услышала из воды крики ребёнка: «Помогите! Помогите!».

Сначала подумала, что кто-то балуется. Встала смотреть и увидела, что на круге висят трое детей и их относит к волнорезу", — рассказывает местная жительница.

Люди стали искать на берегу родителей, но никого не увидели. «Я кричала: где спасатели? Но их тоже не было», — вспоминает собеседница «Клопс». И тут к морю побежал мужчина лет 40, который отдыхал с женой и сыном-подростком.

"Я думаю, что ещё кто-то бросился на помощь детям, но я запомнила его, потому что за ним бежала жена и кричала, чтобы он не делал этого, что надо позвать спасателей. Она очень за него переживала и пыталась остановить. Но мужчина, несмотря на её протесты, бросился в море. Следом бежал другой со спасательным кругом — он невысокий такой, я сначала решила, что это спасатель, но потом поняла, что отдыхающий.

Мужчина прыгнул в воду, другой бросил круг, и всё это происходило буквально за секунды.

Тот, кто кидал круг, кричал, что не может их вытащить", — пересказывает события свидетельница.

По словам Натальи, она так испугалась, что с трудом могла разглядеть то, что происходило в воде. Судя по всему, мужчины подталкивали детей к суше, а те зацепились за канаты у волнорезов. Наконец им помогли выбраться на берег.

«Люди всё кричали: “Где мать?” И тут кто-то показал, как из воды выносят женщину — оказывается, мама тоже чуть не утонула. Отдыхающие сообщили о случившемся спасателям и вызвали скорую помощь. Дети сильно замёрзли, тряслись и находились в стрессе, я укрыла их полотенцем. Насколько я помню, был ребёнок лет семи, и брат с сестрой постарше — возможно, 11−12 лет. Может быть, течение было подводное, может, к волнорезам их прибило, может, маме стало плохо… Кто-то сказал: “Посмотрите голову — нет ли у неё травмы? Может быть, она ударилась головой о волнорез”. Помню, она говорила, что ей 31 год. Пока ждали скорую, прибежали спасатели. Жена этого спасителя ругалась, что муж рисковал жизнью, а их не было. Они сказали, что работы очень много…

Мама детей встать не могла и всё спрашивала постоянно: «Где мои дети? Где мои дети?».

Я говорю: «Детки живы, все рядом». Она будто сознание теряла, её пытались привести в чувство, потом унесли в тенёчек с пекла. Приехала скорая и забрала её. Подошла какая-то девушка, видимо, родственница, забрала их вещи и увела детей«— собеседница “Клопс” добавила, что сама пережила серьёзный стресс.

В Зеленоградске отец двоих детей бросился спасать девочку и сам едва не утонул.