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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: регион обеспечен топливом, ситуация под контролем

Специалисты МинЖКХ и министр Михаил Куренков последние три дня проводят рейды по автозаправочным станциям Нижнего Новгорода.

Источник: Время

Губернатор Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил о ежедневном мониторинге ситуации с топливом в регионе. По его поручению специалисты МинЖКХ и министр Михаил Куренков последние три дня проводят рейды по автозаправочным станциям Нижнего Новгорода. Вчера вечером они объехали ключевые магистрали — Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасская, Рябцева, Бурнаковская, Московское и Комсомольское шоссе, а также проспект Героев.

«В общей сложности проверили 33 автозаправки — 28 сетевых и пять независимых», — отметил глава региона.

На большинстве заправок сейчас от двух до восьми автомобилей на колонку. На независимых станциях бензин либо отсутствует, либо продаётся на 15−40% дороже по сравнению с сетевыми — поэтому покупателей там почти нет.

Пять сетевых АЗС временно не работали: четыре — на технологическом перерыве, одна — во время разгрузки бензовоза. В отдельных местах наблюдаются очереди, что связано с повышенным спросом, выходными и интенсивным трафиком на данных участках.

«Завышенные цены преимущественно у частных и небольших сетей; у федеральных сетей стоимость стабильна. Регион обеспечен топливом, ситуация под контролем», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Глеб Никитин, власти поддерживают постоянную связь с федеральными структурами и продолжают мониторинг.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Основной темой беседы стало обеспечение региона нефтепродуктами.

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