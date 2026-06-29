Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: регион обеспечен топливом, ситуация под контролем

Губернатор Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил о ежедневном мониторинге ситуации с топливом в регионе. По его поручению специалисты МинЖКХ и министр Михаил Куренков последние три дня проводят рейды по автозаправочным станциям Нижнего Новгорода. Вчера вечером они объехали ключевые магистрали — Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасская, Рябцева, Бурнаковская, Московское и Комсомольское шоссе, а также проспект Героев.