Временно. Эксперт Булгаков: турпоток не снизится на фоне ситуации с бензином

В Ростовской области, как и в других регионах юга России, наблюдаются перебои с топливом на АЗС. Ситуация постоянно меняется: пока некоторые заправки закрыты, на других — наполняют резервуары и обслуживают автомобилистов. В соцсетях и картографических сервисах дончане спрашивают друг у друга, в каких местах есть бензин. А многие туристы, которые едут через донской регион на южные курорты, хотят знать, смогут ли они без проблем добраться до морского побережья.