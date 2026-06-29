Временно. Эксперт Булгаков: турпоток не снизится на фоне ситуации с бензином

В Ростовской области, как и в других регионах юга России, наблюдаются перебои с топливом на АЗС. Ситуация постоянно меняется: пока некоторые заправки закрыты, на других — наполняют резервуары и обслуживают автомобилистов. В соцсетях и картографических сервисах дончане спрашивают друг у друга, в каких местах есть бензин. А многие туристы, которые едут через донской регион на южные курорты, хотят знать, смогут ли они без проблем добраться до морского побережья.
Логично предположить, что в таких реалиях часть водителей может пересесть на общественный транспорт, в том числе междугородний. Это может привести к росту пассажиропотока на автовокзалах. Rostov.aif.ru вместе с экспертами решил выяснить, правда это или нет.
«Где брать?».
Обычно на главном автовокзале Ростова-на-Дону оживлённо: гудит толпа, стучат колёсиками чемоданы, диспетчеры выкрикивают номера рейсов, в кассы тянутся очереди. Но в день, когда там побывал представитель нашей редакции, почему-то было непривычно тихо.
За полтора часа наблюдения корреспондент выяснил: из 60 запланированных рейсов шесть отменены, а пять идут с опозданием. Зал ожидания полупустой, автобусы на перроне стоят с закрытыми дверями.
Один из водителей междугородних автобусов, мужчина лет сорока в кепке, присел на скамью рядом и рассказал: «Ну, вы видите очередь? Её нет, конечно. Рейсы отменяют, я вот сейчас сяду, два часа отработаю, и бензин кончится. Только вечером на заправках снова запустят! Где брать? Заправляемся, где получится», — говорит водитель, кивая на пустой перрон.
Помимо уже упомянутого, в южной столице работают ещё транспортных узла: автовокзал имени Михаила Шолохова и Центральный автовокзал. Всего в регионе для обслуживания пассажиров используется 13 объектов транспортной инфраструктуры, 11 автовокзалов и две автостанции.
То есть, в теории нехватка топлива может отразиться на междугородних маршрутах: если автобус не вышел из областной столицы, люди не доберутся, например, до Белой Калитвы. А если взглянуть шире, автобусы не смогут отвезти отдыхающих к заветному морю, например, в соседний Краснодарский край?
Транспортный аналитик Владислав Булгаков в разговоре с нашей редакцией отметил, что ситуация с междугородними перевозками неоднозначна.
«У меня есть большие сомнения, что туристический поток очень сильно снизится. Если люди что-то будут выбирать в качестве альтернативы, так это поезда. Большая часть составов, включая “Ласточку”, ездит на электричестве», — говорит эксперт.
Что касается цен на топливо, ситуация с дизелем не такая печальная, как с бензином, особенно 95-м. Очередей меньше, чем обычно. Фото: АиФ-Ростов/ Егор Феодориди.
«Лично мне кажется, что для перевозчиков очень резко повысили цену — чуть ли не на 20 рублей за дизель. Причём я говорю о крупных перевозчиках, мелким — вообще не завидую», — добавил транспортный аналитик.
Он также обращает внимание на изменение инфраструктуры: в последнее время появилось немало отдельных автостанций, не требующих полноценной инфраструктуры. Процедура посадки максимально упрощена — паспортные данные пассажира проверяет водитель. При этом междугородние автобусы могут останавливаться в любой точке маршрута при условии согласования с Минтрансом России. Всё это обеспечивает гибкость и оперативность при изменении логистики на фоне возможной нехватки топлива.
Работают точечно.
Информация о ситуации с топливом поступает волнообразно. Так, недавно внимание общественности привлекло сообщение Глубокинского пассажирского автотранспортного предприятия, опубликованное в его соцсетях: «В связи с введением суточных лимитов выдачи топлива на сети АЗС в Ростовской области обслуживание маршрутов общественного транспорта будет ограничено. Мера носит временный характер». Спустя несколько часов публикацию удалили, но скриншоты успели распространиться в сети. На момент подготовки материала в пресс-службе ПАТП не ответили на запрос о ситуации с обеспечением маршрутов топливом.
При этом, по данным властей, Ростовская область не вводила ограничений на отпуск топлива для автотранспортных предприятий. Как сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алёна Беликова на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса», ведомство постоянно мониторит деятельность всех пассажирских перевозчиков региона и отслеживает ситуацию с выпуском подвижного состава на линию.
«Лимиты на отпуск топлива — это то, что было введено непосредственно топливными провайдерами и поставщиками топлива. Мы сейчас работаем точечно по всем обращениям перевозчиков, и муниципальных, и межмуниципальных», — заявила глава минтранса.
Она добавила, что при получении сигналов от перевозчиков ведомство совместно с минпромом оперативно снимает локальные ограничения на конкретных заправках.
«Мы постоянно на связи с перевозчиками и с топливниками. В принципе, есть вопросы в определённых районах области. Но это не глобальная проблема, все вопросы мы оперативно решаем», — заверила замгубернатора.
Буква закона.
«Тем, чьи планы сорвались из-за отмены рейсов, прежде всего, советую не паниковать. По закону о защите прав потребителей и правилам перевозок автотранспортом пассажир имеет право на полный возврат средств, если услуга не оказана по вине перевозчика», — комментиует нашей редакции юрист Юрий Брусов.
Необходимо зафиксировать факт отмены. Для этого нужно запросить у представителя автовокзала или перевозчика письменное уведомление об отмене рейса с указанием причины, даты и подписи.
Согласно российскому законодательству, деньги за отменённый билет должны вернуть в полном объёме, включая все сборы и комиссии. Срок возврата — семь календарных дней с момента подачи заявления, если вы платили картой, средства вернутся на неё же, если наличными — в кассе или по реквизитам, которые указаны в заявлении. Помимо возврата стоимости билета, пассажир вправе претендовать на возмещение дополнительных расходов. Например, если из-за отмены рейса пропущена оплаченная экскурсия или куплен новый билет, стоит сохранить все чеки, эти расходы можно включить в претензию. «Не бойтесь отстаивать свои права, большинство перевозчиков предпочитают урегулировать претензии в досудебном порядке, но если вам отказывают — обращайтесь в Роспотребнадзор или суд», — добавил юрист.