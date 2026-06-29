С нижегородского ГУММиД взыскали 250 тысяч рублей за падение кровли на ребенка

Это здание шло под снос, и доступ посторонних к нему должны были ограничить. Однако в день случившегося ворота на территорию были открыты, и подростки беспрепятственно проникли внутрь. Ответственным за территорию, на которой находится здание, является ГУММиД. Поэтому его руководителя Анатолия Агеева после случившегося обвинили в преступной халатности. Уголовное дело еще расследуют.