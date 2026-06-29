Никитин заявил о завышенных ценах на частных заправках в Нижнем Новгороде

На независимых заправках Нижегородской области бензин сейчас либо отсутствует, либо дороже на 15−40%. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.
Последние три дня эксперты МинЖКЖ вместе с министром Михаилом Куренковым проводят рейды по АЗС. Так, вечером 28 июня они заезжали на заправки на улицах Родионова, Бринского, Ванеева, Гагарина, Ларина, Кузбасской, Рябцева, Бурнаковской, Московском и Комсомольском шоссе, проспекте Героев. Всего было осмотрено 28 сетевых и пять независимых.
Рейд показал, что очереди образуются на крупных сетевых заправках, где цены стабильнее. Там на одну колонку приходится от двух до восьми автомобилей. При этом пять сетевых АЗС не работали по причинам технологического перерыва или разгрузки бензовоза.
Завышенные цены наблюдались у заправок, принадлежащих частникам, маленьким сетям и тем, что работают по франшизе.
«Регион обеспечен топливом, мы на постоянной связи с федеральными коллегами, ситуация под контролем», — заявил Никитин.
Ранее психологи объяснили «бензиновую» панику у нижегородцев массовым психозом, который основан на инстинкте выживания.