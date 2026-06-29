Пропавшую грибницу из Волгоградской области нашли в дюнах

— Координатор и старший на месте предполагали, что, скорее всего, не вернувшаяся домой женщина была дезориентирована, и именно из этого соображения выстраивали возможные направления движения. Волонтеры также отрабатывали любую поступающую от местных жителей информацию, — добавляют в поисковом отряде. — В итоге волонтеры наконец услышали заветное «Найден. Жив». Бабушка, которую нашли в дюнах примерно в 30 километров от места захода в лес, шла по тому самому направлению, которое определяли как приоритетное.