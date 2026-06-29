Более 2 тысяч петербуржцев старше 55 лет прошли опрос об активной жизни

Свыше 2 тыс. жителей Санкт-Петербурга старше 55 лет прошли онлайн-опрос «Активная жизнь в серебряном возрасте», сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города. Он проходил с 8 по 21 июня на портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца», который развивается в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Напомним, с 1 марта 2025 года для жителей серебряного возраста действует дополнительная мера социальной поддержки в виде электронного сертификата на посещение музеев Санкт-Петербурга за счет средств городского бюджета. Насколько востребован данный инструмент среди горожан и считают ли они его удобным, показали результаты опроса.
По итогам оказалось, что большинство участников уже воспользовались новой мерой поддержки: 61% опрошенных сообщил, что сделали электронный сертификат, еще 26% планируют сделать это в будущем. Процесс оформления большинство респондентов оценили положительно. Высокие оценки получил и процесс оплаты билетов в музеях с помощью сертификата.
Дополнительной мерой поддержки в целом удовлетворены три четверти участников опроса: 22% заявили, что полностью довольны электронным сертификатом, а 53% выбрали вариант ответа «скорее удовлетворен». Сервисом «Сертификаты», который позволяет отслеживать срок действия документа и историю посещений музеев, регулярно пользуются 32% участников опроса.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.