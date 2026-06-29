Более 2 тысяч петербуржцев старше 55 лет прошли опрос об активной жизни

Свыше 2 тыс. жителей Санкт-Петербурга старше 55 лет прошли онлайн-опрос «Активная жизнь в серебряном возрасте», сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города. Он проходил с 8 по 21 июня на портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца», который развивается в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».