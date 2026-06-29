Воронежские аграрии увеличили посевы картофеля и подсолнечника

Гибель озимых зерновых культур на 1 июня 2026 года составила 3,2 тысячи гектаров, что равняется 0,6% от всех их посевов. Для сравнения: год назад этот показатель был вдвое выше — 6,7 тысячи гектаров (1,2%). Таким образом, состояние озимых в текущем сезоне оценивается как значительно более благополучное, чем в 2025 году.