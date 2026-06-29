Когда подавать документы, сколько вузов можно выбрать и что делать при низких баллах

Сдача ЕГЭ — лишь первый этап поступления. После получения результатов выпускникам предстоит выбрать вуз или колледж, подать документы, следить за конкурсными списками и вовремя подтвердить свое желание учиться на выбранной программе. Что делать после ЕГЭ в 2026 году, когда начинается прием документов и какие ошибки чаще всего совершают абитуриенты — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Сдача ЕГЭ — лишь первый этап поступления. После получения результатов выпускникам предстоит выбрать вуз или колледж, подать документы, следить за конкурсными списками и вовремя подтвердить свое желание учиться на выбранной программе. Что делать после ЕГЭ в 2026 году, когда начинается прием документов и какие ошибки чаще всего совершают абитуриенты — в материале «Газеты.Ru».

Результаты ЕГЭ и апелляция.

Результаты ЕГЭ публикуются по мере проверки экзаменационных работ. Обычно на обработку бланков и утверждение итоговых баллов уходит от 10 до 14 дней.

Узнать результаты можно несколькими способами:

На официальном портале ЕГЭ. Для этого нужно зайти на сайт проверки результатов и указать необходимые данные.

Через портал «Госуслуги». Искать нужно в разделе «Документы» → «Образование». Для проверки понадобится подтвержденная учетная запись.

На региональных образовательных порталах. В Москве результаты публикуются на mos.ru, в других субъектах — на сайтах региональных органов управления образованием.

В школе. Выпускники также могут узнать результаты экзаменов в своем образовательном учреждении после их официальной публикации.

Результаты экзаменов, сданных в резервные дни (22−25 июня), а также пересдач (8−9 июля), публикуются быстрее — к 1−16 июля.

* ~Апелляция~

После публикации результатов важно внимательно проверить все баллы и убедиться, что они соответствуют вашим ожиданиям.

Если выпускник считает, что работа была оценена неправильно, он имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. На это отводится два рабочих дня после официального дня объявления результатов.

Перед подачей апелляции специалисты советуют ознакомиться со сканами работы и критериями оценивания. Апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение четырех рабочих дней. В некоторых случаях апелляция действительно помогает повысить результат, однако бывают ситуации, когда количество баллов остается прежним или даже уменьшается.

Когда начинается приемная кампания в вузы.

Приемная кампания традиционно стартует 20 июня.

С этого дня большинство российских вузов начинают принимать документы на программы бакалавриата и специалитета.

Основные этапы:

* 20 июня — начало приема документов;



* июль — проведение внутренних вступительных испытаний в вузах;



* 25 июля — ориентировочная дата завершения приема документов для поступающих на бюджетные места бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ, точные даты смотрите на сайте вуза;



* 27 июля — публикация конкурсных списков;



* 3 августа — первый «день тишины»: публикация приказов о зачислении на приоритетном этапе (для льготников, целевиков, олимпиадников). В этот день абитуриенты не могут отозвать согласие на зачисление или отказаться от него, но могут подать заявление о согласии, если еще не сделали этого;



* 7 августа — второй «день тишины»: публикация приказов о зачислении на основном этапе (для поступающих по общему конкурсу на бюджетные места). Также действует запрет на отзыв согласия;



* начало августа — основные этапы зачисления;



* не позднее 20 сентября — завершение приема документов на платные места.

Точные даты могут незначительно отличаться в зависимости от правил конкретного университета, поэтому после выбора учебного заведения стоит внимательно изучить раздел для абитуриентов на официальном сайте.

Откладывать подачу документов на последние дни не стоит. Чем раньше абитуриент определится со стратегией поступления, тем больше времени останется на анализ конкурсной ситуации.

Как подать документы в вуз в 2026 году.

Сегодня выпускники могут подать документы несколькими способами.

Через «Госуслуги».

Это самый популярный вариант. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет выбрать учебные заведения, отправить документы и отслеживать статус заявления в электронном виде.

Лично в приемной комиссии.

Традиционный способ подачи остается доступным практически во всех вузах.

По почте.

Некоторые университеты принимают документы заказным письмом.

~Для поступления необходимы:~

* паспорт;

* документ об образовании (школьный аттестат или диплом колледжа);

* СНИЛС;

* результаты ЕГЭ;

* документы, подтверждающие льготы или индивидуальные достижения (при наличии);

* согласие на обработку персональных данных;

* фотографии, если этого требует вуз.

~Перед отправкой документов важно проверить требования конкретного учебного заведения.~

Сколько вузов и направлений можно выбрать.

Абитуриент может подать документы максимум в пять вузов. В каждом из них можно выбрать до пяти направлений подготовки. В итоге участвовать в конкурсе можно сразу на 25 образовательных программах.

Как правило, абитуриенты распределяют варианты по трем категориям:

* вуз мечты, куда поступить сложнее всего;



* несколько реалистичных вариантов;



* запасные варианты с более низкими проходными баллами.

Такой подход позволяет существенно снизить риск остаться без места.

Подача документов еще не означает зачисление. После публикации конкурсных списков необходимо отслеживать свое положение и вовремя подтверждать намерение поступать на выбранную программу.

Что делать, если баллов оказалось меньше ожидаемого.

Низкие результаты ЕГЭ не означают, что поступление сорвалось.

Во-первых, проходные баллы прошлого года не гарантируют аналогичную ситуацию в текущем году. Конкурс ежегодно меняется, поэтому даже при более низком результате шанс на поступление может сохраняться.

Во-вторых, существует несколько альтернативных вариантов.

Рассмотреть другие вузы.

В разных университетах проходные баллы могут существенно отличаться даже на одинаковых направлениях подготовки.

Выбрать смежную специальность.

Иногда разумнее поступить на близкое направление, а затем скорректировать образовательную траекторию.

Поступить на платное обучение.

Если бюджетное место недоступно, стоит изучить стоимость обучения и условия перевода на бюджет в дальнейшем.

Рассмотреть колледж.

Для многих профессий колледж становится полноценным стартом карьеры и позволяет быстрее выйти на рынок труда.

Следить за дополнительным набором.

Некоторые вузы объявляют дополнительный прием, если после основной кампании остаются свободные места.

Воспользоваться пересдачей в резервные дни.

В 2026 году предусмотрена возможность пересдать один из предметов ЕГЭ в резервные дни — 8 и 9 июля. Это право доступно выпускникам, которые уже сдавали экзамен в основной период. Заявление на пересдачу подается в свою школу или в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в строго установленные сроки.

Пересдать ЕГЭ в следующем году.

Если выбранная профессия требует более высоких результатов, можно подготовиться и попробовать поступить повторно.

Стоит ли подавать документы сразу в несколько вузов.

~Поступление сразу в несколько вузов — нормальная и самая распространенная стратегия среди абитуриентов.~ Это помогает не ограничиваться одним вариантом и заранее выстроить для себя несколько сценариев: попробовать поступить в сильный университет, подать документы на более реальные направления и оставить запасные варианты.

Часто выпускники подают заявления сразу на разные, но близкие по смыслу специальности. Так у них появляется больше выбора уже по итогам конкурса, а риск остаться без места из-за высокой конкуренции или неожиданно выросших проходных баллов становится ниже.



Однако при всей гибкости этой стратегии важно не потерять главный ориентир.

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что при выборе вуза и направления подготовки ключевым ориентиром должна оставаться будущая профессия, а не только результаты ЕГЭ.

Как выбрать между вузом и колледжем.

Еще несколько лет назад колледж часто рассматривался как запасной вариант. Сегодня ситуация изменилась.

Многие работодатели заинтересованы в специалистах со средним профессиональным образованием, а выпускники колледжей могут начать карьеру раньше своих сверстников.

Вуз подойдет тем, кто:

* планирует работать в профессиях, требующих высшего образования;



* хочет заниматься научной деятельностью;



* рассматривает управленческую карьеру;



* готов учиться четыре года и более.

Колледж подойдет тем, кто:

* хочет быстрее получить профессию;



* ориентирован на практические навыки;



* стремится раньше выйти на рынок труда.

При выборе важно ориентироваться не на престиж учебного заведения, а на собственные карьерные планы и интересы.

Главные ошибки абитуриентов после ЕГЭ.

Самой распространенной ошибкой абитуриентов после подачи документов является потеря связи с приемной комиссией, рассказал «Газете.Ru» директор департамента цифрового приема и перевода Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Диких.

Каждый год приемные комиссии фиксируют одни и те же типичные ошибки, которые могут напрямую повлиять на поступление.

Одна из ключевых проблем — подача документов только в один вуз. Даже при высоких баллах это резко снижает шансы на поступление, особенно в условиях высокой конкуренции.

Еще одна ошибка — игнорирование сроков и этапов приемной кампании. Конкурсные списки обновляются регулярно, и пропуск даже одного важного шага может изменить итоговый результат.

Также часто встречается поверхностное изучение правил приема. Вузы могут по-разному учитывать индивидуальные достижения, льготы и сроки подачи оригиналов документов.

Наконец, критичной ошибкой становится отказ от отслеживания конкурса после подачи заявления. Позиция в списках может меняться вплоть до финального зачисления, и именно в этот период принимаются ключевые решения.

Чек-лист для выпускника после ЕГЭ.

После получения результатов нужно:

✅Проверить все баллы и при необходимости подать апелляцию, если вы еще успеваете сделать это.



✅Составить список вузов и направлений подготовки.



✅Изучить правила приема и сроки подачи документов.



✅Собрать необходимый пакет документов.



✅Подать заявления сразу в несколько учебных заведений.



✅Следить за конкурсными списками.



✅Вовремя подать согласие на зачисление — до наступления «дня тишины», если вы планируете поступать на бюджет.



✅Рассмотреть запасные варианты — другие вузы, колледжи или платное обучение.



✅Не пропустить финальные этапы приемной кампании.

Главное правило для выпускников после ЕГЭ — не торопиться с выводами и не ограничивать себя одним вариантом. Даже если результаты оказались ниже ожидаемых, современная система поступления оставляет множество возможностей для получения образования и построения будущей карьеры.

Узнать больше по теме Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав. Читать дальше