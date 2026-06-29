61 уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области

По итогам рейдов выявлено 1120 нарушений, проведено 79 задержаний, в отделы доставлено 90 иностранцев, один из которых находился в федеральном розыске. Согласно судебным решениям, 190 человек подлежат выдворению за пределы России, еще 218 иностранцам запрещен въезд в страну.