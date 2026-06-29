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61 уголовное дело о незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области

Таковы промежуточные итоги операции «Нелегал».

Завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», направленной на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По итогам рейдов выявлено 1120 нарушений, проведено 79 задержаний, в отделы доставлено 90 иностранцев, один из которых находился в федеральном розыске. Согласно судебным решениям, 190 человек подлежат выдворению за пределы России, еще 218 иностранцам запрещен въезд в страну.

Сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 32 нарушения Правил дорожного движения, допущенных иностранными водителями.

По фактам организации незаконной миграции возбуждено 61 уголовное дело.

Напомним, что строительную компанию в Нижнем Новгороде закрыли из-за мигранта.