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SCMP: Китай обошел США в области систем GPS, разведки и противоспутниковой обороны

Китай обогнал США в нескольких чрезвычайно важных областях космических технологий, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

За последние годы космическая отрасль Китая претерпела значительные изменения: из медлительного сектора она превратилась в динамичную и инновационную коммерческую сферу с высоким уровнем конкурентоспособности, говорится в статье. SCMP со ссылкой на доклад Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) пишет, что Китай уже обошел Россию и уступает только США в качестве ключевого игрока в глобальной космической гонке, охватывающей как коммерческие, так и стратегические направления.

При этом, как отмечает издание, многие коммерческие космические разработки обладают двойным назначением, находя применение как в гражданской сфере, так и в вооруженных силах.

Последние активно интегрируют такие технологии, как системы навигации и синхронизации, дистанционное зондирование, низкоорбитальные широкополосные сети и противоспутниковое оружие.

Согласно докладу ITIF, США удерживают первенство в одном из шести проанализированных сегментов космической отрасли — в сфере низкоорбитальной широкополосной спутниковой связи.

Это преимущество США обеспечили системы Starlink от SpaceX и Project Kuiper от Amazon. Они пока опережают китайские группировки Qianfan и Guowang.

Однако в области сервисов позиционирования, навигации и синхронизации времени Китай вышел в лидеры. Это стало возможным благодаря масштабному развертыванию китайской спутниковой навигационной системы BeiDou, подчеркивается в докладе.

Кроме того, Китай стал ведущей мировой державой в сфере дистанционного зондирования Земли и спутниковой съемки, утверждают авторы доклада. Этот успех обусловлен как масштабными государственными инициативами, такими как спутники Gaofen, так и активным развитием коммерческого сектора, представленного, например, группировкой Jilin-1. В результате Китай смог создать одну из крупнейших в мире систем спутникового наблюдения.

В докладе также отмечается доминирующее положение Китая в разработке средств «космического противоборства».

По мнению авторов, это лидерство стало результатом целенаправленных и значительных инвестиций в создание противоспутниковых технологий, включая кинетические перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и оружие направленной энергии, способное нейтрализовать или уничтожать спутники.

В сфере орбитальных станций, согласно ITIF, возможности двух государств примерно сопоставимые, несмотря на различные модели развития.

Если США в ближайшее время не предпримут решительных действий, Китай займет первое место в мировой космической экономике, предупреждают авторы доклада.

По оценкам аналитиков, в следующие десять дет мировая космическая экономика может превысить 1 трлн долларов, что указывает на растущее стратегическое и коммерческое значение соперничества в космосе.

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