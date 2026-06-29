SCMP: Китай обошел США в области систем GPS, разведки и противоспутниковой обороны

За последние годы космическая отрасль Китая претерпела значительные изменения: из медлительного сектора она превратилась в динамичную и инновационную коммерческую сферу с высоким уровнем конкурентоспособности, говорится в статье. SCMP со ссылкой на доклад Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) пишет, что Китай уже обошел Россию и уступает только США в качестве ключевого игрока в глобальной космической гонке, охватывающей как коммерческие, так и стратегические направления.