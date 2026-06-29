SCMP: Китай обошел США в области систем GPS, разведки и противоспутниковой обороны

За последние годы космическая отрасль Китая претерпела значительные изменения: из медлительного сектора она превратилась в динамичную и инновационную коммерческую сферу с высоким уровнем конкурентоспособности, говорится в статье. SCMP со ссылкой на доклад Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) пишет, что Китай уже обошел Россию и уступает только США в качестве ключевого игрока в глобальной космической гонке, охватывающей как коммерческие, так и стратегические направления.
Последние активно интегрируют такие технологии, как системы навигации и синхронизации, дистанционное зондирование, низкоорбитальные широкополосные сети и противоспутниковое оружие.
Это преимущество США обеспечили системы Starlink от SpaceX и Project Kuiper от Amazon. Они пока опережают китайские группировки Qianfan и Guowang.
Однако в области сервисов позиционирования, навигации и синхронизации времени Китай вышел в лидеры. Это стало возможным благодаря масштабному развертыванию китайской спутниковой навигационной системы BeiDou, подчеркивается в докладе.
Кроме того, Китай стал ведущей мировой державой в сфере дистанционного зондирования Земли и спутниковой съемки, утверждают авторы доклада. Этот успех обусловлен как масштабными государственными инициативами, такими как спутники Gaofen, так и активным развитием коммерческого сектора, представленного, например, группировкой Jilin-1. В результате Китай смог создать одну из крупнейших в мире систем спутникового наблюдения.
По мнению авторов, это лидерство стало результатом целенаправленных и значительных инвестиций в создание противоспутниковых технологий, включая кинетические перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и оружие направленной энергии, способное нейтрализовать или уничтожать спутники.
В сфере орбитальных станций, согласно ITIF, возможности двух государств примерно сопоставимые, несмотря на различные модели развития.
По оценкам аналитиков, в следующие десять дет мировая космическая экономика может превысить 1 трлн долларов, что указывает на растущее стратегическое и коммерческое значение соперничества в космосе.