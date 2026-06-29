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Обрежешь годы жизни! Что строго запрещено в Мануилов день, 30 июня 2026 года

Защитите свой дом — символически: разложите по углам пучки сушёных трав — лаванды, шалфея — или используйте аромалампу с маслом чайного дерева. Это создаст приятную атмосферу и «очистит» пространство.

В светском календаре 30 июня — это день, когда цифры встречаются с подписчиками, редкий календарный дубль, где занудный мир дебета с кредитом встречается с бурлящей вселенной хештегов и лайков.

День экономиста — о тех, кто научился считать и прогнозировать будущее с карандашом в руках.

И Всемирный день социальных сетей — о тех, кто научился общаться и влиять на миллионы с помощью смартфона.

Один праздник — о точности, другой — о скорости. Но оба — о языке, на котором говорит современный мир.

День экономиста: дважды рождённый.

30 июня — это неофициальный, но глубоко укоренённый День экономиста в России. В 2026 году он выпадает на вторник. У праздника двойная природа. Вторая, официальная дата — 11 ноября — была утверждена только в 2015 году по инициативе Вольного экономического общества России, в день его основания императрицей Екатериной II ещё в 1765 году.

Однако советская традиция празднования 30 июня берёт начало в 1917 году, с созданием Народного комиссариата финансов. После революции экономистов награждали летом, а выбор даты связывали с рождением новой государственной системы учёта и планирования. В 2011 году появился ещё и День финансиста (8 сентября), долгое время остававшийся общим для всей сферы. В результате у российских экономистов до сих пор два профессиональных дня в календаре.

Празднуют скромно, но с достоинством. В офисах и аудиториях царит атмосфера корпоративов, конференций и награждений отличившихся аналитиков и бухгалтеров. Высшая общественная награда — премия «Экономист года» — вручается в трёх номинациях, от научных открытий до практического вклада в социально-экономическую политику.

Всемирный день социальных сетей: привет из 2010-го.

Второй праздник — по-настоящему глобальный. 30 июня мир отмечает День социальных сетей, учреждённый в 2010 году одним из технологических медиа. Идея принадлежит редакции сайта, которая предложила интернет-пользователям не просто общаться, а осмысленно праздновать цифровую революцию. В тот день миллионы людей впервые выложили посты с хештегом #SocialMediaDay, запустив традицию, которая жива до сих пор. Сегодня аудитория соцсетей превышает 4,5 миллиарда человек — больше половины населения Земли.

Ирония праздника в его двойственности. С одной стороны, соцсети сокращают расстояния, дают голос угнетённым и кормят SMM-менеджеров по всему миру. С другой — плодят депрессию, кибербуллинг и цифровую зависимость. 30 июня — это не только флешмобы, но и честные разговоры о том, как сохранить психику в условиях бесконечной ленты и не потерять себя за аватаром.

Эти два праздника на одной дате — два способа управлять реальностью. Экономисты управляют цифрами, прогнозируют кризисы и считают ВВП. Социальные сети управляют вниманием, формируют тренды и меняют общественное мнение.

30 июня — день, чтобы сверить показатели прибыли с количеством лайков и подумать: а что важнее — стабильный бюджет или миллион из соцсети? Искусство баланса между ними, вероятно, и есть главная экономическая задача нашего века.

Традиции 29 июня: наблюдение за солнцем.

В церковном календаре в этот день чтят память трёх братьев-мучеников — Мануила, Савела и Исмаила. Согласно преданию, они были персидскими послами, которые прибыли к императору Юлиану Отступнику. Когда их попросили участвовать в языческом обряде, братья отказались, открыто исповедав себя христианами. За это их подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Тела мучеников бросили в огонь, но они остались нетленными.

В народной традиции этот день называли также «Молодой Ярило» — в честь древнеславянского бога солнца, любви и плодородия.

Главная традиция дня — наблюдение за солнцем. Люди выходили в поле, на пригорки и смотрели на светило, пытаясь застать момент, когда оно «застынет». Считалось, что:

если солнце в полдень ясное и хорошо видно — урожай будет богатым;

если солнце «играет» (переливается разными цветами) — это сулит удачу.

Особое внимание уделяли утренней заре. Яркий, красный восход предвещал хороший урожай, а алый закат — непогоду и сильный ветер.

Обряды Мануилова дня: смыть хвори и негатив.

В день Мануила воде приписывали особые, очистительные свойства.

Люди до восхода солнца шли купаться в реки и озёра, чтобы смыть с себя хвори и негатив. Однако в некоторых регионах существовал строжайший запрет на купание, так как боялись, что русалки и водяные могут утащить на дно.

Утренняя роса считалась целебной. Ею умывались девушки для красоты, а также собирали её в сосуд для лечения болезней. Обильная роса предвещала грибное лето.

Поскольку в Солнцестой активизировалась нечистая сила, крестьяне принимали усиленные меры для защиты жилища:

развешивали у дома и в углах полынь, чеснок и рябиновые ветки, которые считались мощными оберегами;

окуривали дом дымом сушёных трав;

строго запрещалось пускать во двор чужих женщин (особенно незнакомых), так как в них могли скрываться колдуньи Маниха и Манья;

белую корову, забредшую во двор, прогоняли, веря, что это оборотень;

в этот день существовала традиция варить и есть яйца (куриные);

верили, что чем больше яиц сваришь и съешь в этот день, тем лучше будут нестись куры.

Беременные женщины катали варёное яйцо по животу по часовой стрелке 9 раз, приговаривая: «В яйце — цыпленок, в животе — ребенок». Считалось, что это помогает выносить здорового малыша. Затем яйцо закапывали у порога дома.

С 30 июня распускались белые кувшинки («одолень-трава»). Рвать их было категорически запрещено. В народе верили, что за этими цветами прячется нечисть (русалка Манья), которая может утащить сорвавшего цветок на дно или насылать несчастья.

Запреты 30 июня: не ругаться и не петь.

Чего категорически нельзя было делать 30 июня:

Давать в долг деньги — вместе с деньгами можно отдать счастье и удачу на весь год.

Начинать новые дела, сажать, сеять, строить — всё пойдёт прахом, не принесёт результата.

Работать с огнём (в кузнице, обжигать глину) — это «отнимает силу у солнца».

Стричь волосы и ногти — можно «обрезать» себе годы жизни и потерять жизненную силу.

Употреблять алкоголь — считалось, что пьяный человек особенно уязвим для нечистой силы.

Рвать кувшинки — к несчастью.

Ругаться, ссориться и громко петь в поле — злые слова или шум могут привлечь беду и спугнуть удачу.

Пускать в дом незнакомцев (особенно женщин), чтобы не впустить нечисть.

Выносить мусор после заката — можно вынести удачу.

Подбирать найденные вещи — можно поднять чужую беду.

Оставаться одному вечером — нечистая сила может утащить.

Одним словом, 30 июня — это мистический рубеж, день пика солнечной энергии и одновременно разгула тёмных сил.

Центральное место занимает культ солнца — «Молодого Ярилы» — и наблюдение за его движением. Архаичные солнечные гадания сочетались с практическими прогнозами урожая. Двойственность дня проявляется и в отношении к воде: она и целебна (купание, роса), и смертельно опасна (запрет купания из-за русалок).

Обереги от нечисти (полынь, чеснок) — типичная апотропейная магия. Яичная магия — интересный пример бытовой магии плодородия (для кур, для беременности). Строжайшие запреты на долги, стрижку, алкоголь и новые дела связаны с представлением об уязвимости человека перед «застывшим» солнцем и активизировавшейся нечистью; любое неверное действие могло лишить человека удачи, здоровья и благополучия на весь оставшийся год.

Как прожить 30 июня: яйцо на завтрак.

Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:

1. Выйдите на природу и встретьте рассвет (или полдень). Даже просто постоять на балконе, глядя на солнце, — это дань древней традиции «солнцестояния». Загадайте желание, глядя на светило — считается, что в этот день они имеют особую силу.

2. «Защитите» свой дом. Символически: разложите по углам пучки сушёных трав (лаванды, шалфея) или используйте аромалампу с маслом чайного дерева. Это создаст приятную атмосферу и «очистит» пространство.

3. Сварите яйцо на завтрак. Простой способ прикоснуться к древней традиции «яичной магии». Съешьте его на здоровье.

4. Проведите вечер с друзьями. Не оставайтесь в одиночестве после заката. Устройте тихие посиделки с близкими — это и весело, и по древнему поверью защищает от нечистой силы.

5. Не давайте в долг и не занимайте. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов. Согласно приметам, это сохранит ваше финансовое благополучие.

6. Откажитесь от стрижки. Отложите поход к парикмахеру на другой день — чтобы не «обрезать» удачу.

7. Не начинайте важных дел. Перенесите старт новых проектов или подписание контрактов на завтра.

8. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: есть ли сегодня роса утром? Какой закат? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

Приметы дня на 30 июня:

Громкий гром — к холодной осени и ранним заморозкам.

Дождь целый день — к снежной зиме.

Много ягод в лесу — к суровой, снежной зиме.

Обильная роса утром — к грибному сезону.

Яркий восход — к богатому урожаю.

Алый закат — к непогоде и сильному ветру.

Утром душно — к вечернему дождю.

Кувшинки не раскрылись на заре — погода резко ухудшится.

Полевой вьюнок закрыл цветы — к ненастью.

Крот роет глубокую нору — к сырой погоде.