Обрежешь годы жизни! Что строго запрещено в Мануилов день, 30 июня 2026 года

Ирония праздника в его двойственности. С одной стороны, соцсети сокращают расстояния, дают голос угнетённым и кормят SMM-менеджеров по всему миру. С другой — плодят депрессию, кибербуллинг и цифровую зависимость. 30 июня — это не только флешмобы, но и честные разговоры о том, как сохранить психику в условиях бесконечной ленты и не потерять себя за аватаром.