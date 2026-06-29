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«Тепловой купол», жаривший Калининградскую область и Западную Европу, сместился к Беларуси: там фиксируют +39,6

На побережье области температура днём поднялась +24…+25.

Источник: Клопс.ru

Аномально тёплая воздушная масса, из-за которой в регионе несколько дней держится жара, смещается на юго-восток. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в понедельник, 29 июня.

По актуальным данным метеостанций, на приграничном пункте «Кибартай» в Литве воздух прогрелся до +31. В Калининграде и континентальной части области фиксируют +28…+29, но духоту и зной смягчает порывистый ветер.

У побережья погода заметно комфортнее: там столбики термометров поднялись до +24…+25. Экстремальная жара тем временем сместилась к Беларуси — на юге республики, в Пинске, воздух раскалился до +39,6.

Синоптики дали осторожный прогноз на первые числа июля. По предварительным расчётам, страдать от жары Калининградской области не придётся.

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