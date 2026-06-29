SHAMAN рассказал, почему развелся с бывшей супругой в Год семьи

Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, почему не стал откладывать развод с бывшей супругой до окончания объявленного в России Года семьи. По словам артиста, такое решение стало вопросом совести, а не публичного имиджа.
На пресс-конференции исполнитель заявил, что не хотел «идти на сделку с совестью» и сохранять брак лишь ради соответствия общественной повестке. По его мнению, если бы он поступил именно так, то стал бы «бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку».
Артист также рассказал, что его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, начавшиеся в декабре 2024 года, впоследствии завершились созданием новой семьи. По словам певца, таким образом в Год семьи он «создал новую семью».
Во время пресс-конференции Шаман также в шутливой форме ответил на один из вопросов журналистов, продемонстрировав, что на нем есть нижнее белье.
«Вообще странно, что подобные вопросы интересуют… Хорошо, я продемонстрирую. Вот они, на месте», — сказал артист, после чего расстегнул ширинку и показал трусы.
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