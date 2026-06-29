SHAMAN рассказал, почему развелся с бывшей супругой в Год семьи

На пресс-конференции исполнитель заявил, что не хотел «идти на сделку с совестью» и сохранять брак лишь ради соответствия общественной повестке. По его мнению, если бы он поступил именно так, то стал бы «бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку».