Психолог Уманова раскрыла, как россияне становятся зависимыми от дофамина

По её словам, мозг человека формировался в условиях, где ресурсы, такие как еда и новая информация, были в дефиците. В процессе эволюции выработался механизм вознаграждения за обнаружение калорий или новых знаний, что помогало выживать. Однако в современном мире, где ресурсы доступны в избытке, этот механизм может приводить к зависимости от дофамина.