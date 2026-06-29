Психолог Уманова раскрыла, как россияне становятся зависимыми от дофамина

Современный человек легко может попасть в состояние зависимости от дофамина из-за изобилия искушений и соблазнов, которые раньше были недоступны. Об этом рассказала клинический психолог Ольга Уманова в интервью РИАМО.
По её словам, мозг человека формировался в условиях, где ресурсы, такие как еда и новая информация, были в дефиците. В процессе эволюции выработался механизм вознаграждения за обнаружение калорий или новых знаний, что помогало выживать. Однако в современном мире, где ресурсы доступны в избытке, этот механизм может приводить к зависимости от дофамина.
Уманова отметила, что классический сценарий попадания в «дофаминовую яму» связан с множеством факторов. Например, алкоголь, энергетики, кофеин и рафинированный сахар могут вызывать зависимость. Алгоритмы социальных сетей и новостных агрегаторов, работающие по принципу «казино», также способствуют выработке дофамина, предлагая непредсказуемый контент и короткие видео, которые быстро вызывают привыкание.
Кроме того, трудоголизм без достаточного отдыха и заедание стресса также могут привести к зависимости от дофамина. Хронический недосып также оказывает негативное влияние на мозг и может способствовать развитию зависимости.
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