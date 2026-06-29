Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы

Согласно правилам приема в российские университеты, абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки. Всего поступающими было подано 590 659 заявлений на 1 679 977 конкурсных групп.