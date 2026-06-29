Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления в российские вузы

Более 245,3 тыс человек уже подали заявления в вузы с начала приемной кампании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Более 245,3 тысячи абитуриентов уже подали заявления для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«По состоянию на 09.00 мск 29 июня 2026 года заявления подали 245 346 поступающих, из них 198 705 абитуриентов — через портал “Госуслуг”, — говорится в сообщении.

Согласно правилам приема в российские университеты, абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки. Всего поступающими было подано 590 659 заявлений на 1 679 977 конкурсных групп.

«В числе лидеров по числу поданных заявлений РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и ВШЭ», — отметили в министерстве.

Там добавили, что среди наиболее популярных у абитуриентов специальностей лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, а также строительство.

Для приема в российские университеты в этом учебном году установлено 620 481 бюджетное место, 73% мест распределено среди вузов, расположенных в регионах.