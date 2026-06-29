В Михайловке после ракетного удара ВСУ по Волгограду напомнили об укрытиях

В Михайловке Волгоградской области местные чиновники подготовили список адресов заглубленных помещений, оборудованных для укрытия граждан. В перечень попали 66 объектов на 22 улицах как на территории самого райцентра, так и в близлежащих населённых пунктах.
Власти уточняют, что управляющие компании подготовили и передали старшим по многоквартирным домам дубликаты ключей от укрытий (подвальных помещений). По инструкции МЧС России, получив оповещения, граждане должны взять документы и немедленно укрыться в ближайшем заглубленном помещении до особого указания. Лишь после отбоя волгоградцы могут вернуться в свои дома.
Список укрытий:
ул. 2-я Краснознаменская: 16, 20, 26, 30, 55 Б, 63;
ул. А. Невского: 13;
ул. Богдана Хмельницкого: 2, 8;
ул. Ватутина: 26, 36;
ул. Вокзальная: 5 А;
ул. Калинина: 5 Б;
ул. Коммуны: 111, 113, 115;
ул. Ленина: 183 А, 185 А, 185 Б;
ул. Мичурина: 13, 15 А;
ул. Некрасова: 11, 12, 26;
ул. Новороссийская: 2, 2 А;
ул. Обороны: 49, 53, 64, 67 А, 71, 71 А, 71 Б, 87 Б, 114, 124, 126, 130;
ул. Пархоменко: 2 А;
ул. Подгорная: 20;
ул. Поперечная: 8, 30;
ул. Республиканская: 26 А, 26 Б, 30, 32, 34, 46, 52, 54;
ул. Речная: 44 В;
ул. Рубежная: 3;
ул. Серафимовича: 10, 22;
ул. Смехова: 11;
ул. Украинская: 77 А;
ул. Энгельса: 5, 8, 11, 11 В, 11 Д, 14, 16, 17, 23, 26.
Напомним, на прошлой неделе в Волгоградской области сразу несколько раз объявлялась ракетная опасность, а 27 июня ракетному удару подверглось одно из предприятий на территории Краснооктябрьского района Волгограда. В результате 11 сотрудников предприятия получили ранения, двое погибли.
Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.