Правительство РФ утвердило программу развития социальной инфраструктуры Сарова

В частности, на 2027−2030 годы запланированы подготовка проекта планировки и межевания закрытого города атомной отрасли, внесение изменений в генплан, оценка кадровых потребностей и привлечение в Саров специалистов социальной сферы. На ближайшие годы расписан и план ремонта нескольких детсадов и школ, расчистка рек Сатис и Саровка с расходной частью в 191 млн руб. (большей частью за счет средств федерального бюджета).