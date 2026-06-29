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Правительство РФ утвердило программу развития социальной инфраструктуры Сарова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплексную программу развития социальной инфраструктуры ЗАТО Саров, включая Национальный центр физики и математики.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплексную программу развития социальной инфраструктуры ЗАТО Саров, включая Национальный центр физики и математики.

В частности, на 2027−2030 годы запланированы подготовка проекта планировки и межевания закрытого города атомной отрасли, внесение изменений в генплан, оценка кадровых потребностей и привлечение в Саров специалистов социальной сферы. На ближайшие годы расписан и план ремонта нескольких детсадов и школ, расчистка рек Сатис и Саровка с расходной частью в 191 млн руб. (большей частью за счет средств федерального бюджета).

Также на перспективу 2028−2030 годов составлен план капитальных ремонтов, строительства двух новых школ по тысяче мест каждая, музея, ФОКа, модульного бассейна, реконструкции Саровского драмтеатра, Дома молодежи и других мероприятий. Ответственными за их реализацию назначены администрация Сарова и правительство Нижегородской области. Также региональным властям и госкорпорации «Росатом» рекомендовано обеспечивать софинансирование данной программы.

Среди показателей развития ожидается, что к 2035 году общая численность занятых в экономике Сарова жителей увеличится на 3 тыс. человек (до 43,8 тыс. работников), а средняя месячная зарплата в организациях вырастет до 237 тыс. руб. (без учета субъектов малого бизнеса).