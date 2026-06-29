Власти Балтийска объявили торги на приватизацию газопровода за 421,5 млн рублей

«К эксплуатационным обязательствам в отношении объектов газоснабжения относится обязанность покупателя или иного законного владельца по использованию объектов газоснабжения в целях оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям, технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, их реконструкции, развитию газораспределительной системы и обеспечению безопасной эксплуатации объектов газоснабжения в соответствии с требованиями промышленной безопасности и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Эксплуатационные обязательства в отношении объектов газоснабжения, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части. В отношении объектов газоснабжения устанавливается принцип их целостности и единства, разделение (дробление) объектов газоснабжения на части не допускается», — отмечается в информационном сообщении.