Власти Балтийска объявили торги на приватизацию газопровода за 421,5 млн рублей

Администрация Балтийского городского округа объявила электронный аукцион по приватизации газопровода высокого давления от АГРС к Балтийску, а также связанных с ним объектов газоснабжения и трех земельных участков. Начальная цена лота составляет 421,53 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «РТС-тендер».
Согласно извещению, заявки на участие принимаются с 29 июня по 27 июля 2026 года, сами торги назначены на 31 июля. Шаг аукциона — 21,08 млн руб. (5% от начальной цены). Для участия необходимо внести задаток в размере 84,3 млн руб.
В состав лота включены газопровод высокого давления протяженностью 42 458 м с кадастровым номером 39:00:000000:566, газорегуляторный блочный пункт в Балтийске на ул. Рябиновой, шкафные регуляторные пункты в Приморске и поселке Дивное, а также три земельных участка под этими объектами площадью от 193 до 900 кв. м. Кадастровая стоимость только газопровода составляет около 441,8 млн руб., что превышает начальную цену всего лота.
«К эксплуатационным обязательствам в отношении объектов газоснабжения относится обязанность покупателя или иного законного владельца по использованию объектов газоснабжения в целях оказания услуг по транспортировке и подаче газа потребителям, технологическому присоединению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, их реконструкции, развитию газораспределительной системы и обеспечению безопасной эксплуатации объектов газоснабжения в соответствии с требованиями промышленной безопасности и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Эксплуатационные обязательства в отношении объектов газоснабжения, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части. В отношении объектов газоснабжения устанавливается принцип их целостности и единства, разделение (дробление) объектов газоснабжения на части не допускается», — отмечается в информационном сообщении.
Кроме того, покупатель должен будет обладать лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, аттестованным аварийно-спасательным формированием, обученным персоналом и необходимой материально-технической базой. Соответствующие документы участники обязаны приложить к заявке.
Также в сообщении указано, что аукцион проводится в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2026 год, утвержденным окружным Советом депутатов Балтийска. Изменения в план, позволившие выставить объекты на продажу в III квартале, были внесены решением от 9 июня, а 22 июня постановлением администрации утверждены условия приватизации.
Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. 16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».
В марте 2026 года прокуратура сообщила, что срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода.
По состоянию на 1 июня 2026 года количество домовладений, обеспеченных природным газом, составляет 2345, из которых 2306 — квартиры в МКД, 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов находится в г. Балтийске — 2022 потребителя, 311 потребителей в Приморске и 12 домов в пос. Дивное, ранее сообщили в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».