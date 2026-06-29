Электросудно «Петергоф» начало работать на прогулочном маршруте в Нижнем Новгороде

Электросудно «Петергоф» (проект «Москва 2.0») вышло на прогулочные маршруты в Нижнем Новгороде, запуск состоялся 29 июня.
По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, развитие туристических маршрутов — важный элемент нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он назвал выход судна на линию знаковым событием: теперь полюбоваться волжскими берегами, панорамами исторического центра и закатами с воды сможет еще больше жителей и гостей города.
Электросудно рассчитано на 140 пассажиров, его скорость — 15 км/ч: такой темп позволяет комфортно провести полуторачасовую прогулку.
Особая изюминка «Петергофа» — ресторан на борту: во время рейса пассажиры могут отведать блюда русской кухни.
Генеральный директор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов отметил, что компания делает ставку на экологичный флот. По его словам, для Нижнего Новгорода, обладающего богатым историческим и архитектурным наследием, особенно актуально развивать речной транспорт, который не наносит вреда окружающей среде. «Петергоф» стал следующим шагом после успешного запуска электрокатамарана «ЭкоходЪ». Руководитель компании уверен, что сочетание живописных видов, ресторана и плавного хода сделает прогулки на новом судне одним из главных впечатлений сезона.
Справка.
Электрокатамаран «ЭкоходЪ» работает в Нижегородской области с 2023 года и уже успел стать одним из символов города. «Петергоф» продолжает линейку судов проекта «Москва 2.0», которые курсируют также в Москве и Санкт‑Петербурге. Этот проект — современная версия классических теплоходов типа «Москва»: в нем сочетаются надежные инженерные наработки и передовые технологии. Пассажиров ждут панорамные салоны, открытые палубы и ресторан, а электрическая силовая установка обеспечит тихий и плавный ход. Все суда серии получили названия в честь знаковых исторических и культурных объектов России.
Возрастное ограничение: 0+.