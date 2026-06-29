Электросудно «Петергоф» начало работать на прогулочном маршруте в Нижнем Новгороде

Электрокатамаран «ЭкоходЪ» работает в Нижегородской области с 2023 года и уже успел стать одним из символов города. «Петергоф» продолжает линейку судов проекта «Москва 2.0», которые курсируют также в Москве и Санкт‑Петербурге. Этот проект — современная версия классических теплоходов типа «Москва»: в нем сочетаются надежные инженерные наработки и передовые технологии. Пассажиров ждут панорамные салоны, открытые палубы и ресторан, а электрическая силовая установка обеспечит тихий и плавный ход. Все суда серии получили названия в честь знаковых исторических и культурных объектов России.