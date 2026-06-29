На Первомайской улице в Москве начался капитальный ремонт трех жилых домов

На объектах приводят в порядок фасады, крыши, подвалы, а также меняют инженерные системы. После расчистки и промывки поверхностей специалисты установят кронштейны и утеплят фасады плитами из минеральной ваты, а также сделают оконные обрамления. После стены облицуют панелями из фиброцемента.