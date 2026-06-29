На Первомайской улице в Москве начался капитальный ремонт трех жилых домов

Капитальный ремонт домов 106, 110 и 116 на Первомайской улице в Москве проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На объектах приводят в порядок фасады, крыши, подвалы, а также меняют инженерные системы. После расчистки и промывки поверхностей специалисты установят кронштейны и утеплят фасады плитами из минеральной ваты, а также сделают оконные обрамления. После стены облицуют панелями из фиброцемента.
Используя изготовленные на заводе цветные блоки, специалисты могут придать обновленному фасаду практически любой оттенок. В данном случае по колористическому решению дома оформят в цветах «туманный серый» и «сигнальный белый».
Параллельно мастера приведут в порядок входные группы, заменят окна, отремонтируют цокольные этажи и отмостки. Кроме этого, на всех фасадах установят корзины для кондиционеров, покрасят бетонные экраны, заменят магистрали инженерных систем, расчистят и приведут в порядок подвалы, а также отремонтируют балконные плиты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.