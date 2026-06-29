Школьников из Ростовской области вывезли из крымского «Артека»

41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в детском центре «Артек», вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти.
Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики.
— Благодаря слаженным действиям все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области, — сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.
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