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Школьников из Ростовской области вывезли из крымского «Артека»

Донские власти: 41 ребенка вывезли с полуострова Крым.

Источник: Комсомольская правда

41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в детском центре «Артек», вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти.

Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики.

— Благодаря слаженным действиям все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области, — сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

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