Реставрацию ростовского цирка планируют завершить в ноябре 2026 года

Реставрационные работы, которые изначально предполагалось завершить в 2027 году, идут с опережением графика. Цирк закрылся на ремонт в мае 2024 года. За это время все инженерные системы здания были полностью обновлены: электрика, вентиляция, кондиционирование и система пожаротушения.