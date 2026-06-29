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Реставрацию ростовского цирка планируют завершить в ноябре 2026 года

Реставрация здания цирка на пр. Буденновском, 45 завершится в конце ноября 2026 года. Соответствующая информация содержится в паспорте объекта.

Реставрация здания цирка на пр. Буденновском, 45 завершится в конце ноября 2026 года. Соответствующая информация содержится в паспорте объекта.

Реставрационные работы, которые изначально предполагалось завершить в 2027 году, идут с опережением графика. Цирк закрылся на ремонт в мае 2024 года. За это время все инженерные системы здания были полностью обновлены: электрика, вентиляция, кондиционирование и система пожаротушения.

В зрительном зале планируется уменьшить количество мест для повышения безопасности и увеличения расстояния от манежа до зрителей. Помимо этого, будет произведена замена кресел.

На втором этаже здания откроется музей, посвященный столетней истории цирка и семейным династиям цирковых артистов Ростова. С ул. Максима Горького будет предусмотрен отдельный вход, адаптированный для людей с ограниченными возможностями.