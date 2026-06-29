В Выборгском районе Петербурга открыты вакансии для подростков

В трудовых бригадах еще есть свободные места на август. Для оформления на работу законным представителям подростка необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорта, СНИЛС, ИНН, справку из учебного заведения, медицинскую справку (форма 086/у) с допуском к работе, а также реквизиты банковской карты подростка. Кроме того, нужен профиль на портале «Госуслуги» и регистрация на платформе «Работа России». По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу: пр. Художников, д. 30, к. 1. Телефон для справок: 879−313−26−49−30.