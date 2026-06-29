В Выборгском районе Петербурга открыты вакансии для подростков

Формирование трудовых бригад для подростков в возрасте от 14 до 17 лет идет на базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних № 3 «Центра семьи Выборгского района» Санкт-Петербурга. Работа ведется по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
Ребята смогут приобрести первый трудовой опыт и профессиональные навыки. Уточняется, рабочий день организован с соблюдением всех норм законодательства: продолжительность составляет 4 часа в день. Основные задачи включают благоустройство прилегающих территорий, уход за клумбами и озеленение скверов. Для участников также организовано бесплатное горячее питание и досуговая программа.
В трудовых бригадах еще есть свободные места на август. Для оформления на работу законным представителям подростка необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорта, СНИЛС, ИНН, справку из учебного заведения, медицинскую справку (форма 086/у) с допуском к работе, а также реквизиты банковской карты подростка. Кроме того, нужен профиль на портале «Госуслуги» и регистрация на платформе «Работа России». По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу: пр. Художников, д. 30, к. 1. Телефон для справок: 879−313−26−49−30.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.