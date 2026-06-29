В Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Безумные дни»

XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» состоялся с 25 по 28 июня в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В течение четырех дней жители и гости региона посетили 140 концертов на девяти площадках уральской столицы и впервые — в Заречном. Тема фестиваля в 2026 году — «На прекрасных берегах», в программе были произведения, посвященные великим рекам: Дунай и Рейн, Влтава и Волга, Сена и Темза, Миссисипи и Хуанхэ.
Среди участников были оркестр Musica Viva, Государственный квартет имени Глинки, Квартет имени Берлинского, Уральский филармонический оркестр, Уральский молодежный оркестр и другие. На фестивале выступили более 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии и Испании. Фестиваль завершил юбилейный, 90-й творческий сезон Свердловской филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.