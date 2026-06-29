Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глав муниципальных учреждений Перми будут проверять на детекторе лжи

Изменения вступают в силу в 2027 году.

Главы муниципальных учреждений Перми будут проходить обязательное тестирование на детекторе лжи.

Администрация Перми утвердила изменения в порядок назначения руководителей муниципальных учреждений, согласно которым вводится обязательное исследование на полиграфе.

Соответствующие изменения внесены в Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 34-П. Документ дополнен новым пунктом 2.42.

Исследование будет проводиться в отношении граждан, претендующих на замещение должности руководителя, а также действующих руководителей при продлении трудовых отношений на новый период.

Требование касается в том числе учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, комитету по физической культуре и спорту администрации города.

Согласно тексту постановления, процедура вводится «в целях определения оценки профессионально значимых качеств граждан» и направлена на «повышение эффективности противодействия совершению коррупционных и иных правонарушений».

Проверка будет проходить «с применением технического средства — профессионального компьютерного полиграфа, предназначенного для осуществления психофизиологического метода детекции лжи».

Обязательным условием является наличие «добровольного письменного согласия, с использованием методик, не противоречащих действующему законодательству».

Муниципальный правовой акт вступает в силу с 1 января 2027 года. Контроль за его исполнением возложен на руководителя аппарата администрации города Перми.

Напомним, ранее пермские приставы хотели купить детектор лжи.