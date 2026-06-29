Глав муниципальных учреждений Перми будут проверять на детекторе лжи

Главы муниципальных учреждений Перми будут проходить обязательное тестирование на детекторе лжи.
Администрация Перми утвердила изменения в порядок назначения руководителей муниципальных учреждений, согласно которым вводится обязательное исследование на полиграфе.
Соответствующие изменения внесены в Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей, утвержденный постановлением администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 34-П. Документ дополнен новым пунктом 2.42.
Исследование будет проводиться в отношении граждан, претендующих на замещение должности руководителя, а также действующих руководителей при продлении трудовых отношений на новый период.
Требование касается в том числе учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, комитету по физической культуре и спорту администрации города.
Согласно тексту постановления, процедура вводится «в целях определения оценки профессионально значимых качеств граждан» и направлена на «повышение эффективности противодействия совершению коррупционных и иных правонарушений».
Проверка будет проходить «с применением технического средства — профессионального компьютерного полиграфа, предназначенного для осуществления психофизиологического метода детекции лжи».
Обязательным условием является наличие «добровольного письменного согласия, с использованием методик, не противоречащих действующему законодательству».
Муниципальный правовой акт вступает в силу с 1 января 2027 года. Контроль за его исполнением возложен на руководителя аппарата администрации города Перми.
Напомним, ранее пермские приставы хотели купить детектор лжи.