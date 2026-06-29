В Москве упростят выдачу свидетельств о согласовании проектной документации

«В соответствии с новым регламентом согласование проектных материалов и выдача свидетельства АГР будут проходить в рамках одной процедуры. После поступления протокола совещания с участием мэра Москвы об одобрении проектных материалов свидетельство будет формироваться автоматически в течение двух рабочих дней. Документ появится в личном кабинете заявителя на портале mos.ru, без необходимости подавать отдельное заявление», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.