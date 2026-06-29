В Москве упростят выдачу свидетельств о согласовании проектной документации

Обновленные правила оформления свидетельства об архитектурно‑градостроительном решении (АГР) вступят в силу осенью 2026 года в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Документ можно будет получить на портале mos.ru, который развивается в соответствии с нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточним, АГР — обязательный документ, который фиксирует параметры будущего объекта: внешний облик здания, высотность, планировку, материалы, а также степень интеграции объекта в сложившуюся городскую среду. Согласование свидетельства необходимо для подтверждения соответствия проекта градостроительным регламентам Москвы, требованиям историко-архитектурного облика и нормам безопасности. Утвержденное АГР выступает юридическим основанием для получения разрешения на строительство.
«В соответствии с новым регламентом согласование проектных материалов и выдача свидетельства АГР будут проходить в рамках одной процедуры. После поступления протокола совещания с участием мэра Москвы об одобрении проектных материалов свидетельство будет формироваться автоматически в течение двух рабочих дней. Документ появится в личном кабинете заявителя на портале mos.ru, без необходимости подавать отдельное заявление», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.