BM Group строит в воронежском Борисоглебске два дома за 900 млн

ООО «СЗ “БМ-Групп Черноземье”» (входит в ГК BM-Group, совладельцы — семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин) намерено построить в Борисоглебске Воронежской области два многоквартирных жилых дома общей стоимостью 910 млн руб. Это следует из проектных деклараций девелопера.
Оба объекта будут возведены на земельном участке площадью 10,2 тыс. кв. м, который компания арендует у администрации Борисоглебска. Завершат строительство домов — в первом квартале 2028 года.
Крупнейший из проектов предусматривает строительство девятиэтажного кирпичного дома на 124 квартиры общей жилой площадью 6,35 тыс. кв. м. В доме разместят 34 однокомнатные, 57 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и восемь квартир с четырьмя и более комнатами. Стоимость строительства оценивается в 602,8 млн руб. Проектом также предусмотрены 86 гостевых машино-мест, детская и спортивная площадки.
Второй жилой дом также будет девятиэтажным и кирпичным. В нем разместят 70 квартир общей жилой площадью 3,24 тыс. кв. м, в том числе 26 однокомнатных, 35 двухкомнатных и девять трехкомнатных. Стоимость реализации проекта составит 307,1 млн руб. Для жильцов предусмотрены 44 гостевых машино-места, а также детская и спортивная площадки.
По данным Rusprofile, ООО «СЗ “БМ-Групп Черноземье”» зарегистрировано в Борисоглебске в декабре 2025 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Сергей Мозолин. Компания входит в холдинг BM Group, совладельцами которого являются семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин. Девелопер позиционирует себя как федеральный застройщик малых городов России. По собственным данным, за последние десять лет компания ввела в эксплуатацию более 106,8 тыс. кв. м жилья. В Воронежской области BM Group реализует проекты преимущественно в районных центрах — Богучаре, Лисках, Павловске и Борисоглебске, не работая на рынке областного центра.
Летом прошлого года BM Group стала победителем торгов на право комплексного развития территории в Бутурлиновке Воронежской области. В рамках проекта компания обязалась инвестировать в строительство нового микрорайона 2,1 млрд руб. Однако итоги конкурса были оспорены в региональном управлении ФАС группой компаний «Развитие», структура которой первоначально была допущена к участию в торгах, а затем отстранена. В итоге спора компаниям удалось договориться.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Компромиссное развитие территорий».