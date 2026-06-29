BM Group строит в воронежском Борисоглебске два дома за 900 млн

По данным Rusprofile, ООО «СЗ “БМ-Групп Черноземье”» зарегистрировано в Борисоглебске в декабре 2025 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Сергей Мозолин. Компания входит в холдинг BM Group, совладельцами которого являются семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин. Девелопер позиционирует себя как федеральный застройщик малых городов России. По собственным данным, за последние десять лет компания ввела в эксплуатацию более 106,8 тыс. кв. м жилья. В Воронежской области BM Group реализует проекты преимущественно в районных центрах — Богучаре, Лисках, Павловске и Борисоглебске, не работая на рынке областного центра.