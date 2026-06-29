В Свердловской области прошел фестиваль казачьей культуры

Фестиваль представителей казачьей культуры «Славься, Казачество!» состоялся 20 июня в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова. Мероприятие организовано по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации Артемовского городского округа Свердловской области.
Так, на фестивале гости увидели показательные выступления по фланкировке шашкой, посетили ярмарку народных ремесел, где были представлены изделия ручной работы, созданные по старинным традициям. Еще можно было увидеть импровизированный музей «Казачий хутор» с предметами старинного быта, а рядом выступали народные коллективы.
Кроме того, на мероприятии прошел гастромастер‑класс «Казачий кулеш». Гости узнали секреты приготовления традиционного блюда, ознакомились с особенностями национальной кухни и смогли его попробовать.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.