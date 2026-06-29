В Финском переулке Петербурга модернизируют котельную

Работы по техническому перевооружению котельной в Финском переулке Санкт-Петербурге проведут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Она обеспечивает теплом и горячей водой 11 тыс. человек, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
В ходе модернизации устаревшие агрегаты заменят на три новых водогрейных котла, работающих на природном газе. Также запланированы замена насосного оборудования, установка системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи топлива и другое.
Уточняется, что оборудование и трубопроводы для горячего водоснабжения будут сделаны из коррозионностойких материалов. Котлы смогут самостоятельно регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий. Завершение работ запланировано на октябрь 2027 года. После модернизации бесперебойным теплоснабжением будут обеспечены 26 зданий, в числе которых 22 жилых дома.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.