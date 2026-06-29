В Финском переулке Петербурга модернизируют котельную

Уточняется, что оборудование и трубопроводы для горячего водоснабжения будут сделаны из коррозионностойких материалов. Котлы смогут самостоятельно регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий. Завершение работ запланировано на октябрь 2027 года. После модернизации бесперебойным теплоснабжением будут обеспечены 26 зданий, в числе которых 22 жилых дома.