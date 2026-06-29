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В Тюменской области прошел шестой открытый аэрофестиваль «Небосвод Сибири»

Школьники соревновались в формате «Дрон-Боярд».

Шестой открытый аэрофестиваль «Небосвод Сибири» состоялся в Тюменском округе Тюменской области по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении образования окружной администрации.

В этом году фестиваль прошел в формате «Дрон-Боярд». Школьники из Тюменского, Бердюжского, Заводоуковского, Армизонского, Ярковского округов и города Тюмени должны были пройти шесть испытаний на квадрокоптерах и найти ключи. Чтобы заработать их, пилотам предстояло проявить не только навыки управления квадрокоптерами, но и смекалку, скорость реакции и умение работать в команде.

Участники искали с воздуха условные очаги возгорания, доставляли грузы по заданному маршруту, преодолели воздушный лабиринт. По итогам фестиваля 1-е место заняла школа № 92 из Тюмени, 2-е место — Переваловская школа, 3-е место — Червишевская школа.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.