В Тюменской области прошел шестой открытый аэрофестиваль «Небосвод Сибири»

В этом году фестиваль прошел в формате «Дрон-Боярд». Школьники из Тюменского, Бердюжского, Заводоуковского, Армизонского, Ярковского округов и города Тюмени должны были пройти шесть испытаний на квадрокоптерах и найти ключи. Чтобы заработать их, пилотам предстояло проявить не только навыки управления квадрокоптерами, но и смекалку, скорость реакции и умение работать в команде.