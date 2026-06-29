Глеб Никитин отчитался о ситуации на АЗС в Нижнем Новгороде 29 июня

Власти Нижегородской области взяли под особый контроль обстановку на розничном рынке моторного топлива. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале, уточнив, что специалисты министерства ЖКХ и ТЭК во главе с министром Михаилом Куренковым последние три дня проводят масштабные рейды по заправкам.
В ходе вечерней проверки проверяющие осмотрели 33 АЗС на ключевых магистралях Нижнего Новгорода, включая проспекты Гагарина и Героев, Московское, Комсомольское, Бурнаковское шоссе, а также улицы Родионова, Ванеева, Ларина и Бринского. На федеральных сетевых станциях стоимость горючего остается стабильной, однако фиксируются очереди от двух до восьми машин, вызванные пиковым спросом. На ряде независимых и франшизных заправок бензин либо отсутствует, либо продается с наценкой от 15% до 40%.
Это продолжение ситуации с топливным кризисом в Нижегородской области, из-за которого ранее в 11 районах были введены розничные ограничения, а стоимость проезда в автобусах Кстова выросла до 50 рублей. Глеб Никитин подчеркнул, что регион полностью обеспечен топливом, а точечные перебои и очереди связаны с логистикой и высоким трафиком выходных дней. В настоящее время руководство области находится на постоянной связи с федеральными ведомствами для полной стабилизации поставок.
Ранее сообщалось, что психолог объяснил причины топливного ажиотажа среди нижегородцев.