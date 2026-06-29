Глеб Никитин отчитался о ситуации на АЗС в Нижнем Новгороде 29 июня

Это продолжение ситуации с топливным кризисом в Нижегородской области, из-за которого ранее в 11 районах были введены розничные ограничения, а стоимость проезда в автобусах Кстова выросла до 50 рублей. Глеб Никитин подчеркнул, что регион полностью обеспечен топливом, а точечные перебои и очереди связаны с логистикой и высоким трафиком выходных дней. В настоящее время руководство области находится на постоянной связи с федеральными ведомствами для полной стабилизации поставок.