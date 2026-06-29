Почти 9 тысяч петербуржцев подали заявки на обучение новым профессиям

Принять участие в программе могут в том числе безработные и ищущие работу петербуржцы, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, родители маленьких детей, люди с инвалидностью, а также молодежь до 35 лет, нуждающаяся в поддержке при построении карьеры. Программы реализуются как в очном, так и онлайн-формате, а средняя продолжительность курса составляет 144 часа.