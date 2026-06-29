Почти 9 тысяч петербуржцев подали заявки на обучение новым профессиям

Почти 9 тыс. жителей Санкт-Петербурга подали заявки на бесплатное профессиональное обучение и переподготовку с начала 2026 года по нацпроекту «Кадры». Более 2,5 тыс. человек уже приступили к занятиям, а первые участники успешно завершили обучение, сообщили в городском центре занятости населения.
Абсолютным лидером по числу заявок — а их набралось более 1,4 тыс. — стало направление «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта». Также в число самых популярных вошли программы «Специалист по аналитике и базам данных в информационных системах» — 370 заявок, а также «1С-Программист» — 340 заявок.
Чаще всего обучение проходят женщины до 35 лет, уже имеющие высшее или среднее профессиональное образование. При этом программы востребованы среди людей самых разных возрастов: 40% заявителей составляют молодые люди до 35 лет, 39% — петербуржцы от 35 до 50 лет, еще 21% — жители города старше 50 лет.
Принять участие в программе могут в том числе безработные и ищущие работу петербуржцы, люди старше 50 лет и предпенсионного возраста, родители маленьких детей, люди с инвалидностью, а также молодежь до 35 лет, нуждающаяся в поддержке при построении карьеры. Программы реализуются как в очном, так и онлайн-формате, а средняя продолжительность курса составляет 144 часа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.