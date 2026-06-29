На Дону утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года

В рамках проекта планируется создание интерактивных карт маршрутов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры для всех категорий граждан, организация сервисных зон, парковок и кемпингов рядом с туристическими объектами, а также формирование базы земельных участков для отдыха и развития дорожного сервиса.