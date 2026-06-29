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«Минсктранс» сказал, при какой температуре включают кондиционер в транспорте

Вот при какой температуре в салоне включат кондиционер в наземном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал, при какой температуре включают кондиционер в транспорте.

669 минских автобусов, 280 троллейбусов, 23 электробуса и 20 трамваев имеют системы кондиционирования салона. Если воздух окружающей среды нагрет до +20 градусов по Цельсию и выше, то водители наземного транспорта при такой температуре включат кондиционер.

Речь идет про весенне-летний период, к которому у транспортников Минска относится период с 1 мая по 30 сентября каждого года.

Тем временем Белгидромет назвал город Беларуси, где зафиксирован температурный экстремум более +39 градусов.

Ранее мы писали, что более 120 спасателей тушили пожар в самом центре Минска, а из здания эвакуировали жильцов. Власти уже сделали первое заявление о том, что будет с домом.