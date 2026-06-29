Жители Дона направили десятки тысяч инициатив в народную программу

— Честно говоря, мало какой регион может похвастаться такой долей людей реального дела в списке кандидатов в депутаты. Области нужны новые рабочие места, причем, не в торговле, а в реальном производстве, нужны инвестиции для развития. Нужен мощный экономический толчок. И новой команде кандидатов-единороссов он вполне по силам, — заключил политолог Базиков.