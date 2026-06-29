Правительство РФ: Все крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в Калининград

Крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в Калининградскую область. Вопрос обсуждали на встрече вице-премьера РФ Александра Новака с губернатором Алексеем Беспрозванных. Информацию об этом опубликовали в канале федерального правительства в MAX.
Основной темой встречи чиновников стало обеспечение региона топливом. «Калининградская область находится в зоне особого внимания федеральных властей. Приоритет — обеспечение общественного транспорта, социальных служб, сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении правительства.
На встрече отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива, «рынок насыщается нефтепродуктами». «Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект», — подчёркивают в правительстве.
Александр Новак также провёл совещание по ситуации на топливном рынке с представителями федеральных властей, руководителями субъектов РФ, профильными компаниями. Регионам поручили повысить эффективность использования ресурсов и выстраивать взвешенный подход к их распределению с учётом потребности в ключевых отраслях.
«Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. В этой связи региональные власти будут на постоянной основе собирать, актуализировать и предоставлять соответствующую информацию», — сообщили в правительстве РФ.
Уже больше недели местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.
Власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта.