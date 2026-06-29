Более 5,5 тысяч детей приняли участие в Едином дне летнего спорта в Автозаводском районе

Глава администрации Александр Нагин подчеркнул, что акция проводится в детских садах более десяти лет и выполняет образовательную роль: «Единый день летнего спорта — не просто весёлые старты, а настоящая спортивная школа для малышей. Участвуя в эстафетах и играх, дети не только развивают ловкость, скорость и координацию, но и учатся быть командой, стремиться к цели и с достоинством принимать любой результат».