Более 5,5 тысяч детей приняли участие в Едином дне летнего спорта в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода более 5,5 тысячи дошкольников приняли участие в Едином дне летнего спорта. Мероприятия прошли в 68 дошкольных образовательных организаций района, сообщили в районной администрации.
Глава администрации Александр Нагин подчеркнул, что акция проводится в детских садах более десяти лет и выполняет образовательную роль: «Единый день летнего спорта — не просто весёлые старты, а настоящая спортивная школа для малышей. Участвуя в эстафетах и играх, дети не только развивают ловкость, скорость и координацию, но и учатся быть командой, стремиться к цели и с достоинством принимать любой результат».
Для детей организовали мастер-классы, игры, эстафеты и соревнования. В детском саду № 62 прошёл футбольный матч с музыкальной разминкой и обучением трюкам с мячом. В саду № 61 воспитанники соревновались в «Быстрых ножках», игре «Попади в цель» и прыжках «Ловких лягушат». В учреждении № 223 устроили велопробег, где педагоги напомнили правила безопасного поведения на дороге. В детском саду № 108 прошёл спортивный праздник с подвижными играми, а в саду № 12 дети читали стихи, отгадывали загадки и посетили мастер-класс по танцам от выпускников.
Заведующая детского сада № 12 Анна Марушина отметила важность таких мероприятий для приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни и высказала надежду, что праздник станет традицией. Мама воспитанницы этого же сада Надежда Гаврилова добавила, что воспитатели проводят интересные занятия, благодаря которым дети развиваются физически и учатся общению и командной работе. Один из участников, воспитанник сада № 62 Кирилл Жуин, поделился впечатлениями: «Сегодня я почувствовал себя настоящим футболистом… Это было очень интересно».
В завершение юным участникам вручили памятные сувениры. По словам главы города Юрия Шалабаева, летняя оздоровительная кампания будет проходить под лейтмотивом «Год единства народов России», и в каждой смене детей ждут мероприятия, знакомящие с многонациональной культурой страны.
Ранее сообщалось, что 14 медалей различного достоинства завоевали нижегородские пловцы на Всероссийских соревнованиях.