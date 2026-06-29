Мэрия Воронежа в суде требует от кисловодской «ПМК-38» вернуть аванс

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа кисловодская фирма получила в октябре 2023 года. Компания не стала снижать начальную цену в 1,4 млрд руб. В ноябре прошлого года ФСБ и прокуратура проверили исполнение контракта, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).