Цены на независимых нижегородских АЗС на 15−40% выше, чем у крупных сетей

«Пять сетевых АЗС не работали — четыре были на технологическом перерыве, еще на одной разгружался бензовоз. На части заправок действительно наблюдаем очереди: сказываются и возросший спрос, и выходные дни, и высокий трафик в тех местах, где эти АЗС расположены. Завышенные цены встречаются на частных заправках, в небольших сетях и тех, что работают по франшизе. У федеральных сетей стоимость стабильна», — рассказал губернатор. По его данным, в настоящее время регион обеспечен топливом.