Россиян предупредили об опасности купания в линзах

Купание в контактных линзах в стоячих водоемах может привести к тяжелому заболеванию глаз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Алексея Егорова.
По словам врача, в такой воде может жить акантамеба. Этот микроорганизм способен попасть под линзу, где появляются условия для размножения. Офтальмолог отметил, что заболевание, которое вызывает этот микроорганизм, лечится тяжело.
Если человек все же искупался в пруду или другом стоячем водоеме в линзах, врач советует сразу снять их и промыть глаза специальным антисептиком.