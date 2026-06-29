Четыре мигранта были депортированы из Нижегородской области за нарушения

Нижегородская полиция выявила более тысячи нарушений мигрантов. В результате 190 из них будут выдворены, а еще четверо депортированы из России. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
С 1 по 10 июня в Нижегородской области прошли рейды в рамках операции «Нелегал-2026». Полицейские выявляли нарушения миграционного законодательства в местах массового пребывания иностранных граждан. Особое внимание уделялось фиктивной постановке на учет и незаконному трудоустройству.
В результате в регионе зафиксировали 1120 нарушений. 79 человек были задержаны, а в отделы доставили 90 иностранцев, один из которых находился в федеральном розыске.
Суд выдворил из России 190 мигрантов, а еще 218 человек получили запрет на въезд в страну. Кроме того, полицейские вынесли четыре решения о депортации — три нарушителя уже покинули Россию.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 32 нарушения на нижегородских дорогах, совершенных иностранцами. По фактам незаконной миграции возбудили 61 уголовное дело.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские приставы выдворили из России жителя Египта за нарушения.