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В Волгоградской области объявили ракетную опасность

На территории Волгоградской области объявили ракетную опасность.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.

«Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 17.54 29 июня 2026… Проследуйте в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям рекомендуется взять с собой документы, питьевую воду и лекарства.

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