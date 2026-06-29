В Волгоградской области объявили ракетную опасность

ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
«Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена в 17.54 29 июня 2026… Проследуйте в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении ведомства.
Жителям рекомендуется взять с собой документы, питьевую воду и лекарства.
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