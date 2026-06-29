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В Ростовской области телемастер обокрал пенсионера на 140 тыс. рублей

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

79-летний местный житель обнаружил в своем почтовом ящике листовку с предложением починить телевизор. Мужчина позвонил по указанному номеру и пустил мастера в квартиру. Незваный гость быстро справился с ремонтом техники, но на прощание прикарманил хозяйские драгоценности. Лишь проводив афериста, хозяин жилья обнаружил пропажу золотой цепочки, крестика и кольца. Ущерб от визита вора составил 140 тыс. рублей. Встревоженный пенсионер сразу же обратился к стражам порядка. Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Выяснилось, что мужчина успел сдать украденное в ломбард. Однако полицейские успели изъять ювелирные изделия у скупщиков, вернув их законному владельцу. Теперь телемастеру придется отвечать перед законом. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу. Сам фигурант пока находится на свободе под подпиской о невыезде.