Чтобы легко дышалось: как в России помогают бросить курить

Курение опасно для жизни — знакомые каждому слова. А вот подтверждающие их цифры: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оно в среднем укорачивает жизнь на 10−15 лет. Причем электронные сигареты не менее опасны, чем обычные. Разбираемся, почему даже жидкости без никотина вредны, чем опасно пассивное курение и как по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» людям помогают избавиться от зависимости.
Чем на самом деле наполнена сигарета.
В табачном дыме, помимо никотина, содержится смесь из смол, тяжелых металлов, формальдегида и еще примерно семидесяти опасных канцерогенов. Организм не успевает перерабатывать такой ядовитый поток. Легкие забиваются, сосуды сужаются, сердцу тяжелее проталкивать кровь по сосудам. Ежегодно от последствий курения умирает больше восьми миллионов человек по всему миру, причем более миллиона из них — некурящие, которые просто дышали одним воздухом с зависимыми.
Доктор медицинских наук, завкафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета (ВолГМУ) Минздрава России Михаил Стаценко назвал главные последствия употребления сигарет. По его словам, 80−90% случаев рака легкого так или иначе связаны с табаком. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — тоже одна из «побочек»: считается, что 90% больных ею — курильщики. А от инфаркта умирают на 80% чаще те, кто курит. При этом у них страдают не только дыхательная и сердечно-сосудистые системы.
С табаком связаны 80−90% случаев рака легкого.
«Еще одна большая проблема — онкозаболевания. У курильщиков повышен риск рака любой локализации, потому что канцерогенные вещества разносятся с кровью по всем органам. То есть это не только язык, гортань, пищевод, легкие, куда непосредственно попадает дым, но также желудок, печень, мочевой пузырь и другие органы», — рассказал ученый нашему порталу.
Отдельная проблема — снижение репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин: сложности с потенцией, зачатием, задержка внутриутробного развития, угроза выкидыша.
Курение не только разрушает организм человека изнутри, но и сказывается на внешности.
«Молодежь боится выглядеть старше и готова тратить огромные деньги на косметологов, кремы, процедуры. А курение — это принудительное и гарантированное старение кожи. Курильщики выглядят старше своих лет, у них меняется цвет лица — оно становится серым, землистым, появляются ранние морщины», — обращает внимание Михаил Стаценко.
Когда дымят другие — достается всем.
Самое несправедливое, что проблемы вызывает пассивное и третичное курение (осевший дым). Те, кто не курят, но живут или работают рядом с курящими людьми, все равно получают дозу яда. Особенно тяжело приходится детям. Если мама курит, ее ребенок болеет легочными инфекциями в 1,7 раза чаще, чем в некурящей семье. А если курит папа — в 1,3 раза. У младенцев выше риск синдрома внезапной смерти, а у детей постарше — астмы и отитов.
Дело в том, что третичный табачный дым оседает на диванах, шторах, обоях, игрушках и волосах. Даже при открытых окнах токсины остаются. И этот налет в 6−12 раз токсичнее того дыма, который вы чувствуете носом. Его нельзя просто выветрить — нужна генеральная уборка всех поверхностей, включая стены и потолок.
Исследования обнаруживают метаболиты никотина в моче маленьких детей из курящих семей. А у около 40% ребятишек, у родителей которых есть эта зависимость, отклонения в физическом или психическом развитии. Самое печальное — родители обычно согласны, что курить вредно, но на деле подают пример. У 80% курящих взрослых их собственные родители тоже имели эту зависимость. И дети из таких семей начинают затягиваться рано. Если первая сигарета выкурена до 15 лет — побороть зависимость становится особенно трудно.
Побороть зависимость сложнее, если она появилась до 15 лет.
«Даже при открытых окнах и работающей вентиляции полностью избавиться от вредных веществ в помещении невозможно, — рассказал нашему порталу врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Михаил Кутушов. — Безопасного способа употребления табака или никотина не существует. Курение формирует стойкую зависимость, которая затрагивает не только самого человека, но и окружающих его людей».
Обманчивый пар.
Многие переходят на вейпы и электронные сигареты, искренне веря, что раз едкого дыма нет, значит, вред гораздо меньше. Это огромное заблуждение. Такая замена не решает проблему, а часто создает новые, еще более коварные. Эксперты уверяют: современные устройства для парения не проходят проверку временем — массовое использование началось недавно, и долгосрочные последствия только начинают проявляться.
«Если традиционные сигареты связаны прежде всего с воздействием продуктов горения табака и смол, то в случае вейпов человек регулярно вдыхает аэрозоль из нагретых химических веществ. Эти соединения контактируют непосредственно со слизистой дыхательных путей и легочной тканью, вызывая раздражение и воспалительные процессы, — предупреждает врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Михаил Кутушов. — Опасность вейпов заключается в том, что последствия их регулярного использования могут проявиться не сразу. Постепенное повреждение дыхательной системы способно привести к тому, что человеку становится все труднее дышать полной грудью».
В тяжелых случаях развиваются необратимые изменения, и единственным выходом становится трансплантация легких. Даже жидкости с нулевым содержанием никотина не дают гарантии безопасности. Они все равно повреждают дыхательные пути и, что важно, сохраняют сам ритуал — психологическая привязка никуда не девается. Человек не учится жить без затяжки, а просто меняет источник. В итоге зависимость остается.
Реальная помощь: как разорвать круг и не сорваться.
Есть два основных пути. Первый — резко поставить точку. Психологически тяжелее, велика вероятность срыва, но зато организм начинает очищаться сразу. Второй — уменьшать дозу постепенно. Так легче на старте, но зависимость тянется дольше, и тоже остается соблазн вернуться. Что реально работает? Уберите из дома все, что напоминает о зависимости: пачки, зажигалки, пепельницы. Избегайте мест и действий, которые прочно связаны с курением, — выхода на балкон «подышать», кофе после еды, компании курящих коллег. Заполните освободившееся время спортом, прогулками или новым хобби.
При синдроме отмены спасают физические нагрузки — во вреся них вырабатываются эндорфины, которые гасят стресс. Помогают дыхательные практики, обильное питье (вода выводит токсины) и смена рациона — больше фруктов и овощей.
Физические нагрузки могут помочь справиться с синдромом отмены.
Первые изменения бросившие курить ощущают сразу. Уже через 20 минут после употребления последней сигареты пульс замедляется до нормы. В течение 2−12 недель улучшается кровоток, и легкие работают эффективнее. Спустя 1−9 месяцев кашель и одышка отступают. Через 5−15 лет риск инсульта падает до уровня некурящего человека. Примерно через 10 лет риск смерти от рака легкого снижается вдвое. А через 15 лет сердечно-сосудистые риски снижаются до уровня тех, кто никогда не брал сигарету.
Доктор медицинских наук Михаил Стаценко убежден: главное — чтобы человек сам принял решение бросить. Почему же так трудно справиться с этой зависимостью?
«Курение по силе зависимости сравнивают с привязанностью к опиатам. Поэтому бросить очень сложно. И здесь нужны государственные меры: повышение акцизов, увеличение стоимости, запрет рекламы, продажа только в закрытых павильонах и обязательное подтверждение возраста. Все это в комплексе дает определенный результат», — говорит наш собеседник.
Что государство делает против курения.
В России курение и вейпы постепенно приравнивают. Так, еще с 2021 года дымить электронками разрешено только там, где можно курить обычные сигареты. Рекламу никотиносодержащих устройств и продажу через интернет запретили полностью — за жидкостями и самими вейпами нужно идти в обычный магазин и предъявлять паспорт. Кстати, продажу несовершеннолетним тоже запретили, а концентрацию никотина в жидкостях ограничили двадцатью миллиграммами на миллилитр.
С 1 марта 2026 года заработало еще одно ограничение — на онлайн-торговлю табаком, кальянами и приборами для курения. Росалкотабакконтроль теперь будет блокировать такие сайты. А в июне этого года Госдума приняла закон о лицензировании всего оборота табачной продукции. Что это значит? С октября бизнесу потребуются лицензии на оптовую и розничную торговлю. А с 1 марта 2027 года работать без лицензии будет противозаконно.
И еще один важный момент: с марта 2027 года регионы получат право полностью запрещать продажу вейпов на своей территории. Идея простая — снизить доступность, убрать красивые витрины, запретить акции и бесплатную раздачу. Чтобы у молодежи просто не было соблазна начать.
Где взять поддержку, если самому не справиться.
Обратиться к врачу, психиатру-наркологу или психологу не стыдно, а разумно. Есть лекарства с заместительной терапией (микродозы никотина, чтобы уменьшить ломку), однако применять их нужно строго по рекомендации врача. По всей России работают Центры здоровья — там проверят ваши риски и подскажут план. А еще есть сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Почти 40 тысяч человек получают ежедневную помощь от специалистов и поддержку таких же, кто бросает.
Поддерживать свое здоровье в любом возрасте россиянам помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». С поддержкой государства в стране строят новые больницы, закупают новые вертолеты санавиации, обучают медиков, организуют диспансеризацию населения, которая помогает предотвратить заболевания или выявить их на ранней стадии.