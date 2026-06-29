Чтобы легко дышалось: как в России помогают бросить курить

Исследования обнаруживают метаболиты никотина в моче маленьких детей из курящих семей. А у около 40% ребятишек, у родителей которых есть эта зависимость, отклонения в физическом или психическом развитии. Самое печальное — родители обычно согласны, что курить вредно, но на деле подают пример. У 80% курящих взрослых их собственные родители тоже имели эту зависимость. И дети из таких семей начинают затягиваться рано. Если первая сигарета выкурена до 15 лет — побороть зависимость становится особенно трудно.