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Только одна выпускница из Калининградской области получила 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Еще 21 ученик достиг результата в 90 баллов и более.

Источник: Комсомольская правда

В регионе озвучили результаты ЕГЭ по обществознанию. В этом году 100 баллов получила выпускница калининградской школы № 11 имени Апакидзе Анастасия Журавлева, сообщает пресс-служба областного правительства. При этом средний тестовый балл составил 57.

Еще 21 выпускник достиг результата в 90 баллов и выше (в 2025 году было 17 человек).

Интересно, что обществознание стало самым популярным предметом по выбору — около 2 тысяч 11-классников его выбрали.

Ранее в Калининградской области определили 50 стобалльников по химии, литературе, профильной математике, физике и русскому языку.