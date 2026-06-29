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В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работают сирены.

Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник в 17.56 мск.

«В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

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