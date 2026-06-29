Победителем регионального этапа «Универсиады — 2026» стал ННГУ имени Лобачевского

«Универсиада — одна из важных площадок для вовлечения как можно большего числа молодежи и студентов в активный образ жизни. Эту работу мы ведем постоянно вместе с комиссией по развитию студенческого спорта при совете ректоров вузов Нижегородской области. В регионе работают студенческие лиги по различным видам спорта, проводится множество соревнований для студентов. “Универсиада” — конечно, один из самых масштабных турниров, который в течение четырех месяцев объединял на спортивных площадках более двух тысяч студентов из разных вузов региона. Поздравляю победителей и призеров и желаю удачи на всероссийском этапе соревнований!» — подчеркнул на церемонии награждения министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.