Победителем регионального этапа «Универсиады — 2026» стал ННГУ имени Лобачевского

В Нижнем Новгороде на площадке Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова состоялась церемония награждения общекомандного зачета победителей и призеров студенческих соревнований среди высших учебных заведений Нижнего Новгорода и Нижегородской области «Универсиада — 2026» (12+). Награждение спортсменов было приурочено ко Дню молодежи-2026, празднование которого было организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Программа Универсиады включает соревнования по 21 виду спорта, которые проходили с марта по июнь. В них приняли участие команды из 16 вузов и филиалов вузов региона.
«Универсиада — одна из важных площадок для вовлечения как можно большего числа молодежи и студентов в активный образ жизни. Эту работу мы ведем постоянно вместе с комиссией по развитию студенческого спорта при совете ректоров вузов Нижегородской области. В регионе работают студенческие лиги по различным видам спорта, проводится множество соревнований для студентов. “Универсиада” — конечно, один из самых масштабных турниров, который в течение четырех месяцев объединял на спортивных площадках более двух тысяч студентов из разных вузов региона. Поздравляю победителей и призеров и желаю удачи на всероссийском этапе соревнований!» — подчеркнул на церемонии награждения министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
По итогам общекомандного зачета победителем соревнований стал ННГУ имени Лобачевского, второе место занял НГПУ имени Козьмы Минина, третье место — у НГТУ имени Алексеева.
Представители ННГУ принимают участие в финальном этапе соревнований — Х Всероссийской летней Универсиаде-2026, который проходит с 10 июня по 18 августа в Мордовии и Башкортостане. Команда вуза уже съездила в Саранск на турнир по самбо, а 1 июля примет участие в состязаниях по бадминтону.