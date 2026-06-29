Волгоградский мальчик ослушался родителей и спас друга

— Тимофей очень шустрый, непоседливый и непослушный мальчик, — рассказала «РГ» его мама Анастасия Саксеева. — Вообще-то мы не разрешаем ему ходить одному на реку. Но он не послушался и оказался рядом с другом, чтобы спасти его. Он не совершил подвига, но здорово, что не растерялся. Для меня он маленький герой, я горжусь своим сыном.