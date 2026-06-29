Волгоградский мальчик ослушался родителей и спас друга

Одиннадцатилетнего школьника из Дубовки в Волгоградской области Тимофея Саксеева наградили нагрудным знаком «Горячее сердце» за то, что в прошлом сентябре он спас друга из воды.
Тимофей с Никитой пошли рыбачить на волжский залив. Старший Никита пошел ставить сеть и попал в яму. Увидев, что товарищ вот-вот пойдет ко дну, Саксеев схватил удилище и начал с криками о помощи размахивать им, привлекая внимание дежуривших неподалеку спасателей.
Мальчишка уже скрылся под водой. Взрослые успели в последний момент, чтобы можно было откачать школьника.
— Я почувствовал страх, ведь он мог умереть, — честно признается Тимофей. — Каждая секунда была на счету.
Когда стало понятно, что все обошлось, Саксеев позвонил матери и, всхлипывая, поведал об обстоятельствах происшествия.
— Тимофей очень шустрый, непоседливый и непослушный мальчик, — рассказала «РГ» его мама Анастасия Саксеева. — Вообще-то мы не разрешаем ему ходить одному на реку. Но он не послушался и оказался рядом с другом, чтобы спасти его. Он не совершил подвига, но здорово, что не растерялся. Для меня он маленький герой, я горжусь своим сыном.
Несмотря на происшествие, рыбачить мальчик не разлюбил. В ближайших планах на жизнь — поймать налима и сазана. Пока самый большой улов Саксеева — лещ весом 1,2 килограмма.